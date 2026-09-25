Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng trường nội trú biên giới

Ông Hồ Văn Luyến - Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pring khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Theo đó, ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích trong hỗ trợ xây dựng trường nội trú biên giới, Chủ tịch UBND xã Đắc Pring đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, gồm: Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng PK-KQ; Trung đoàn 143, Sư đoàn 315; Trung đoàn bộ binh 30 cùng với 17 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Luyến - Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pring ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân; đồng thời cảm ơn sự phối hợp và đồng hành của các đơn vị trong quá trình hỗ trợ xây dựng trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring. Qua đây, địa phương mong muốn tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tiếp tục được phát huy, cùng hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục đối với thế hệ trẻ trên địa bàn.