Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng năm 2026

Ban tổ chức tặng bằng khen của UBND thành phố cho 9 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức và phục vụ đại hội. Ảnh: BẢO LÂM

Đại hội năm nay được tổ chức từ ngày 6/3 đến 13/9 với 25 môn, phân môn, gồm: cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng đá futsal nữ, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn ná - bắn nỏ, bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, pickleball, bóng đá nam 11 người, võ cổ truyền, vovinam, bi sắt, bóng đá nam bãi biển, bóng chuyền nam bãi biển, bóng chuyền nữ bãi biển, điền kinh, karate, taekwondo, bóng rổ nam, bơi, billiards và cầu lông.

Các nội dung thi đấu được triển khai đúng điều lệ và kế hoạch đề ra; công tác chuyên môn, trọng tài, cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ thi đấu được chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm các giải diễn ra an toàn, đúng luật, khách quan, công bằng và chất lượng. Theo thống kê, đại hội thu hút 5.422 lượt vận động viên của 90/93 đơn vị tham gia.

Ban tổ chức khen thưởng các đoàn thể thao đạt thành tích cao tại đại hội. Ảnh: BẢO LÂM

Qua các nội dung thi đấu, phường Hải Châu xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn với 705 điểm (27 Huy chương Vàng, 23 Huy chương Bạc, 39 Huy chương Đồng).

Xếp sau trong top 5 lần lượt là: phường Thanh Khê (501 điểm; 19 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 18 Huy chương Đồng); phường Ngũ Hành Sơn (483 điểm; 13 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 26 Huy chương Đồng); phường An Hải (308 điểm; 10 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng); phường Sơn Trà (302 điểm; 11 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng).

Tại lễ bế mạc, UBND thành phố tặng bằng khen cho 9 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức và phục vụ Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026.

Ban tổ chức tặng giấy khen các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức tốt đại hội. Ảnh: BẢO LÂM

Ban tổ chức tặng cờ và tiền thưởng cho 8 đơn vị đạt thứ hạng toàn đoàn; tặng cờ và tiền thưởng cho 5 đơn vị miền núi đạt thứ hạng cao.

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 13 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X, năm 2026.