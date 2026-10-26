Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tham gia Hội thi Phó đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026

Hội thi Phó đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 16-10-2026 với 30 đội đến từ Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố có BĐBP trong cả nước.

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phát biểu trong hội nghị. Ảnh: Tú Trịnh

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho BĐBP thành phố Hải Phòng; BĐBP thành phố Đồng Nai đứng thứ 4 toàn đoàn.

Đại tá Nguyễn Anh Đức (bìa phải) và Đại tá Phạm Văn Đảng khen thưởng Trung tá Đinh Xuân Yên giành giải nhất cá nhân tại hội thi. Ảnh: Tú Trịnh

Về giải cá nhân, Trung tá Đinh Xuân Yên, Phó đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Thanh Hòa, BĐBP thành phố Đồng Nai đoạt giải nhất cá nhân.

Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khen thưởng tập thể toàn đội tham gia hội thi. Ảnh: Tú Trịnh

Phát biểu rút kinh nghiệm tại hội thi, Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả của BĐBP Đồng Nai tham gia hội thi và giành giải cao. Đặc biệt, chúc mừng Trung tá Đinh Xuân Yên đã xuất sắc giành giải nhất cá nhân tại hội thi.

Đồng chí cho rằng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhất là các phòng Tham mưu, Nghiệp vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, nhất là các biện pháp nghiệp vụ cơ bản; tăng cường quản lý, kiểm soát địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, chú trọng công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của BĐBP.

Đại tá Nguyễn Anh Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm sau hội thi, xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ, sát thực tế địa bàn; nâng cao chất lượng mọi mặt vừa vững về nghiệp vụ và đạt thành tích cao hơn trong các hội thi.

Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố đề nghị, các Phó đồn trưởng nghiệp vụ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, nghiên cứu bổ sung kiến thức mọi mặt, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác học tập, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Dịp này, thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP đã khen thưởng thành tích tham gia hội thi đối với các Phó đồn trưởng nghiệp vụ và cá nhân Trung tá Đinh Xuân Yên.