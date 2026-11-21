Khen thưởng nhân viên gác chắn cứu học sinh
Ghi nhận hành động dũng cảm và phản ứng nhanh nhạy giúp cứu sống một nữ sinh thoát khỏi điểm mù xe đầu kéo, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định trao tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Thành, công nhân gác chắn đường ngang tại Đà Nẵng. Phần thưởng này nhằm biểu dương thành tích của anh Thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân khi lưu thông qua khu vực đường ngang.
Trước đó, vào cuối tháng 10-2026, tại đường ngang Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) trong ca trực, anh Nguyễn Văn Thành phát hiện một nữ sinh lớp 8 điều khiển xe đạp điện di chuyển sát khu vực giao cắt và vô tình rơi vào điểm mù ngay trước đầu một chiếc xe container đang tiến tới. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, không chút chần chừ, anh Thành lập tức lao ra khỏi vị trí gác, ra tín hiệu khẩn cấp và chặn chiếc xe đạp điện của nữ sinh lại chỉ trong tích tắc. Nhờ sự quyết đoán và kỹ năng xử lý tình huống chuẩn xác, nữ sinh đã thoát khỏi tai nạn thảm khốc ngay trước mũi xe tải cỡ lớn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khen-thuong-nhan-vien-gac-chan-cuu-hoc-sinh-post361306.html