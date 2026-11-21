Trao khen thưởng cho anh Nguyễn Văn Thành.

Trước đó, vào cuối tháng 10-2026, tại đường ngang Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) trong ca trực, anh Nguyễn Văn Thành phát hiện một nữ sinh lớp 8 điều khiển xe đạp điện di chuyển sát khu vực giao cắt và vô tình rơi vào điểm mù ngay trước đầu một chiếc xe container đang tiến tới. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, không chút chần chừ, anh Thành lập tức lao ra khỏi vị trí gác, ra tín hiệu khẩn cấp và chặn chiếc xe đạp điện của nữ sinh lại chỉ trong tích tắc. Nhờ sự quyết đoán và kỹ năng xử lý tình huống chuẩn xác, nữ sinh đã thoát khỏi tai nạn thảm khốc ngay trước mũi xe tải cỡ lớn.