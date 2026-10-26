Khen thưởng người đàn ông ở Hà Tĩnh dũng cảm cứu nam thanh niên đuối nước

Xã Kỳ Thượng khen thưởng anh Nguyễn Hữu Phước.

Sáng 26/10, UBND xã Kỳ Thượng tổ chức gặp mặt, trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1981, trú tại thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng), cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Chè 12/9, vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 7h17 ngày 25/10, khi đi qua cầu Rào Trổ, anh Phước phát hiện một nam thanh niên khoảng 22–23 tuổi, trú tại xã Kỳ Lạc, nhảy cầu xuống sông và chìm dưới dòng nước sâu hơn 3m.

Anh Phước cứu người đưa vào bờ an toàn. (Ảnh cắt từ clip)

Nhận thấy tình huống nguy cấp, trong khi những người xung quanh không biết bơi, anh Phước lập tức lao xuống sông, bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân. Anh lặn xuống, kéo nạn nhân lên và đưa vào bờ an toàn. Nam thanh niên sau đó được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hành động cứu người của anh Phước diễn ra trong tình huống khẩn cấp, khi tính mạng nạn nhân bị đe dọa. Không chần chừ trước hiểm nguy, anh đã trực tiếp xuống dòng nước sâu để đưa người gặp nạn vào bờ.

Ghi nhận hành động dũng cảm, nghĩa hiệp này, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng quyết định tặng Giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu người bị đuối nước.

Anh Phước gửi lời cảm ơn đến xã Kỳ Thượng đã kịp thời tuyên dương.

Tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Trọng Lý, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng, ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của anh Nguyễn Hữu Phước.

Theo ông Lý, việc bất chấp nguy hiểm để cứu người trong lúc hoạn nạn là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc.

Việc UBND xã Kỳ Thượng kịp thời biểu dương, khen thưởng anh Phước không chỉ ghi nhận một hành động đẹp mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn trong cộng đồng.

Trước đó, tối 25/10, tại hội nghị thôn Tiến Thượng, hành động cứu người của anh Nguyễn Hữu Phước cũng đã được ghi nhận, biểu dương.

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