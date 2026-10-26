Khen thưởng người đàn ông lao xuống sông cứu người đang chới với ở Hà Tĩnh

Sáng 26/10, ông Hoàng Trọng Lý, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho biết, vừa tổ chức gặp mặt, biểu dương và tặng giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1981, trú thôn Tiến Thượng) nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Khoảnh khắc người đàn ông ở Hà Tĩnh lao xuống sông cứu người đang chới với. Nguồn: Lê Liện.

Anh Phước là đảng viên, hiện công tác tại Xí nghiệp Chè Kỳ Trung. Trước đó, đơn vị nơi anh công tác và khu dân cư nơi anh cư trú cũng tổ chức gặp mặt, biểu dương hành động dũng cảm của anh.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, sáng 25/10, khi đang lưu thông qua cầu Rào Trổ, anh Phước phát hiện một người đang chới với giữa dòng nước. Không đắn đo, anh dừng xe, lao xuống nước cứu người và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.