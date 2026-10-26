Khen thưởng người đàn ông dũng cảm lao xuống sông sâu cứu người đuối nước

Ngày 26/10, UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt, trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho anh Nguyễn Hữu Phước, trú tại thôn Tiến Thượng, vì đã có hành động dũng cảm cứu sống một nam thanh niên bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 7h17 ngày 25/10, khi đi qua cầu Rào Trổ, anh Phước phát hiện một nam thanh niên khoảng 22–23 tuổi, trú tại xã Kỳ Lạc, nhảy cầu và chìm xuống dòng sông sâu hơn 3m.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, trong khi những người có mặt tại hiện trường không biết bơi, anh Phước lập tức lao xuống sông, bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân. Sau đó, anh lặn xuống, kéo nam thanh niên vào bờ an toàn.

Nhờ được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời, nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Sự nhanh trí, dũng cảm và tinh thần sẵn sàng cứu người của anh Phước đã góp phần giành lại sự sống cho nam thanh niên trong lúc quẫn trí.

Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp này, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng đã quyết định trao tặng Giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước.