Khen thưởng nam sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế

Tham dự buổi lễ có ông Trần Hữu Thùy Giang _ Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Huế; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Thành tích Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của em Tăng Hạo Nhiên. Kết quả này đồng thời thể hiện chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố Huế, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của gia đình trong quá trình bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi bật.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã tuyên dương, trao thưởng và tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên. Theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND, học sinh đạt Huy chương Bạc tại kỳ thi quốc tế được khen thưởng 150 triệu đồng.

Hoạt động tuyên dương, khen thưởng thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời tạo động lực để học sinh tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026 quy tụ 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 4 học sinh tham dự và cả 4 em đều giành huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở Giáo dục, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên. (Ảnh: UBND TP Huế)

Trong thành tích chung của đoàn Việt Nam, Huy chương Bạc của Tăng Hạo Nhiên góp phần khẳng định năng lực của học sinh TP Huế tại sân chơi trí tuệ quốc tế.

Tăng Hạo Nhiên là một trong bốn học sinh được lựa chọn tham dự kỳ thi từ nhóm học sinh lớp 11 năm học 2025–2026 đã tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Việc lựa chọn căn cứ vào kết quả và thứ hạng của thí sinh từ cao xuống thấp. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn tham dự kỳ thi.