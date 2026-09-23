Khen thưởng lực lượng triệt phá thành công Chuyên án CB926p, thu giữ 8 bánh heroin

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho lực lượng đánh án có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án CB926p. Ảnh: Nông Tuấn

Dự buổi trao thưởng có các đồng chí: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Vũ Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi trao thưởng, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng, đồng thời biểu dương, ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia đấu tranh Chuyên án CB926p, góp phần đấu tranh, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn biên giới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy thời gian qua, đặc biệt là chiến công xuất sắc của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong đấu tranh Chuyên án CB926p. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động bám, nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và đồng chí Vũ Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án CB926p. Ảnh: Nông Tuấn

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án CB926p, lúc 21 giờ 30 phút ngày 18/9, tại khu vực xóm Lũng Tung, xã Quang Trung, tỉnh Cao Bằng, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh Cao Bằng), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) và các lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1964, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) và Nông Tuấn Hùng (sinh năm 1970, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 8 bánh heroin, tổng trọng lượng 2.573,82 gram; 1 xe ô tô; 1 xe máy và 3 điện thoại di động.

Hai đối tượng Hoàng Văn Tùng và Nông Tuấn Hùng cùng tang vật bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. Ảnh: Nông Tuấn

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên lên Cao Bằng để bán kiếm lời.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; tiến hành điều tra ban đầu, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định của pháp luật.