Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt tặng hoa chúc mừng các cán bộ chiến sĩ Ban Chuyên án 1826G.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc mừng tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La.

Trên cơ sở đó, Chuyên án 1826G được xác lập để tập trung đấu tranh, làm rõ. Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 11 và 12/11/2026, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu chúc mừng.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3kg ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5kg ma túy các loại, gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Tiếp đó, tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan gồm Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000), cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương và chúc mừng chiến công xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La, đặc biệt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các lực lượng phối hợp trong đấu tranh Chuyên án 1826G.

Ông Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh, việc triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ; góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Các đối tượng trong Chuyên án 1826G với tang vật gần 170kg ma túy các loại.

Ông Nguyễn Đình Việt đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, nhất là các đường dây hoạt động xuyên quốc gia.

Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2030 đưa Sơn La trở thành địa bàn sạch về ma túy.