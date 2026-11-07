Khen thưởng hai thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng trao giấy khen cho hai thanh niên dũng cảm cứu người. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 4/11, anh Nguyễn Xuân Hải trên đường đi làm qua cầu Rào Trổ thì phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép trên cầu bắc qua sông Rào Trổ. Quan sát xuống sông, anh Hải phát hiện một người đang bị đuối nước nên lập tức nhảy xuống cứu, đồng thời hô hoán mọi người hỗ trợ.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Đình Trọng, người cùng xã, cùng lao xuống sông, phối hợp với anh Hải đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Nạn nhân là một học sinh trú tại xã Kỳ Lạc.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, UBND xã Kỳ Thượng cũng đã tổ chức khen thưởng anh Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1981), trú tại thôn Tiến Thượng, là cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Chè 12/9, vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước trên sông Rào Trổ. Khi đi qua cầu Rào Trổ, anh Phước phát hiện một nam thanh niên khoảng 22 đến 23 tuổi nhảy xuống sông và chìm dưới dòng nước sâu. Nhận thấy nạn nhân gặp nguy hiểm, trong khi những người xung quanh không biết bơi, anh Phước lập tức xuống sông, bơi khoảng 30m để tiếp cận. Anh lặn xuống, kéo nạn nhân lên và đưa vào bờ an toàn. Nạn nhân được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện và qua cơn nguy kịch.