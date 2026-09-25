Khen thưởng đột xuất công dân dũng cảm cứu sống 4 học sinh

Trước đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 23/9, tại khu vực biển thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt xảy ra vụ việc 5 học sinh (trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình) trong lúc tắm biển không may bị sóng cuốn ra xa bờ. Ngay khi phát hiện, ông Minh đã nhanh chóng tìm phương tiện hỗ trợ, trực tiếp bơi ra biển ứng cứu được 4 học sinh đang bị sóng biển cuốn trôi ra xa, đưa vào bờ an toàn; đồng thời tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm 1 học sinh còn lại đang mất tích.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Nam Đông Hà trao giấy khen cho ông Lê Hoàng Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người - Ảnh: Hải Phi

Thay mặt lãnh đạo phường, bà Lê Thị Anh Đào, Chủ tịch UBND phường Nam Đông Hà đã ghi nhận, biểu dương hành động dũng cảm của ông Lê Hoàng Minh. Đồng thời khẳng định, đây là một nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng bất chấp hiểm nguy để cứu người đang gặp nạn, góp phần lan tỏa hành động đẹp trong mỗi một cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường và trong toàn xã hội.