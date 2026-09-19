Khen thưởng đột xuất các cá nhân dũng cảm cứu người

Xã Gò Nổi tuyên dương các cá nhân dũng cảm cứu người.

Khoảng 15 giờ ngày 26-8, em N.H.K.L. (2016), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kim Đồng, trong lúc tắm tại sông Cẩm Đồng không may rơi vào khu vực nước sâu. Do không biết bơi, em L. gặp nguy hiểm.

Chứng kiến sự việc, em Nguyễn Minh Luân, học sinh lớp 3 cùng trường, đã nhanh chóng chạy đi kêu cứu, báo cho người dân xung quanh. Nghe tiếng kêu cứu, anh Huỳnh Đình Thi, Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Cẩm Đồng, đang ở gần đó, lập tức tiếp cận và đưa em L. ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

UBND xã Gò Nổi ghi nhận, biểu dương hành động nhanh trí của em Luân và sự kịp thời, dũng cảm của anh Thi. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng, đồng thời nhắc nhở các gia đình tăng cường quản lý, giám sát trẻ em, phòng ngừa tai nạn đuối nước.