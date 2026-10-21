Khen thưởng đột xuất 3 cá nhân dũng cảm cứu người trong lũ

Chủ tịch UBND xã Phú Riềng khen thưởng đột xuất cá nhân cứu người trong dòng nước lũ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 20/10, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao tại khu vực cống nước thuộc tổ 1, thôn Phú Hiệp, xã Phú Riềng. Trên đường về nhà, em Mai Thanh Tú (14 tuổi) không may bị dòng nước xiết cuốn trôi cả người và xe. Trong tình thế nguy cấp, em Tú bám được vào một cành cây và liên tục kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, các anh Vũ Văn Tuấn (50 tuổi), Lê Văn Thủy (42 tuổi) và Lê Văn Xuân (44 tuổi), cùng trú tại thôn Phú Hiệp, lập tức đến ứng cứu. Bất chấp dòng nước chảy xiết, cả ba lao xuống nước, kịp thời đưa em Tú lên bờ an toàn.

Nhằm ghi nhận hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Riềng Nguyễn Danh Tùng đã trao tặng giấy khen đột xuất cho 3 cá nhân, qua đó biểu dương, động viên và lan tỏa tấm gương người tốt việc tốt trong cộng đồng. Ông Nguyễn Danh Tùng đánh giá đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn, cần được biểu dương và nhân rộng.

Mưa lớn kéo dài trong chiều và tối 20/10 tại các xã Phú Riềng, Phú Trung, Thuận Lợi và khu vực lân cận khiến nước dồn về nhanh, gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường và khu dân cư. Tại xã Phú Riềng, khu vực cầu Suối Dên trên tuyến ĐT.741 cùng một số địa bàn thuộc thôn Phú Long, Phú Hiệp bị ảnh hưởng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng vũ trang, các lực lượng tại chỗ và ban quản lý thôn đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, kê cao tài sản, khơi thông dòng chảy để hạn chế nước tràn vào nhà. Lực lượng chức năng cũng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện qua lại.

Sáng 21/10, lực lượng chức năng xã Phú Riềng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tìm kiếm các phương tiện bị lũ cuốn trôi. Cấp ủy, chính quyền địa phương đang chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.