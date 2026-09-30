Khen thưởng đột xuất 2 Trung tá CSGT Huế hỗ trợ người dân đi cấp cứu

Sáng 30/9, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Huế trao Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố cho Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT) vì kịp thời phối hợp hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an TP Huế trao khen thưởng cho 2 Trung tá CSGT. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ (phường Hương An) Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài phát hiện một người dân hoảng hốt cầu cứu do người thân bất ngờ có biểu hiện nghi đột quỵ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, hai cán bộ CSGT nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người bệnh và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, người bệnh được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, tranh thủ thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.

Sau sự việc, người dân và gia đình người bệnh viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước hành động kịp thời, không quản ngại khó khăn của hai cán bộ CSGT. Gia đình cho biết sự giúp đỡ đúng lúc trong thời điểm cấp bách là nguồn động viên lớn, góp phần giúp người thân được cấp cứu kịp thời.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hành động vì nhân dân phục vụ của hai cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Công an TP Huế quyết định khen thưởng đột xuất Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của hai cán bộ. Đại tá Nguyễn Viết Hoàng cho rằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ tinh thần hết lòng phục vụ Nhân dân góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an TP Huế bản lĩnh, nhân văn, gần dân và vì nhân dân phục vụ.