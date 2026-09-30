Khen thưởng CSGT ở TP Huế hỗ trợ người dân đi cấp cứu

Khen thưởng 2 cán bộ CSGT kịp thời hỗ trợ người dân bị đột quỵ

Sáng 30-9, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Huế đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an TP Huế tặng Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài (đều là cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an TP Huế) vì có hành động kịp thời phối hợp, hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 28-9, trong khi tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ, phường Hương An, Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài thấy có người hoảng hốt cầu cứu do người thân đột quỵ.

Trước tình huống khẩn cấp, hai cán bộ CSGT nhanh chóng tiếp cận đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của hai cán bộ đã giúp người bệnh được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, tranh thủ thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.