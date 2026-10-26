Khen thưởng công dân dũng cảm cứu người đuối nước

Trước đó, vào khoảng 7h17’ ngày 25/10, khi đi qua cầu Rào Trổ, anh Nguyễn Hữu Phước (45 tuổi, trú thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) phát hiện một nam thanh niên (22–23 tuổi, trú tại xã Kỳ Lạc) nhảy cầu và chìm xuống dòng sông sâu hơn 3 mét.

UBND xã Kỳ Thượng khen thưởng anh Nguyễn Hữu Phước vì hành động cứu người

Nhận thấy người xung quanh không biết bơi, anh Phước lập tức lao xuống sông, bơi khoảng 30 mét để tiếp cận và lặn kéo nạn nhân vào bờ an toàn. Do được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời, nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.

Để biểu dương tinh thần vì cộng đồng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng đã quyết định trao tặng Giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước.

Trước đó, vào tối 25/10, anh Phước cũng đã được tuyên dương tại hội nghị thôn Tiến Thượng.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của ông Hoàng Trọng Lý (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã), lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã, đại diện các phòng ban, Công an xã và Xí nghiệp Chè 12/9 – nơi anh Phước đang công tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Trọng Lý đánh giá cao hành động quên mình của anh Phước, coi đây là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái và truyền thống "thương người như thể thương thân". Ông đề nghị UBND xã tiếp tục phát hiện, nhân rộng các tấm gương người tốt việc tốt, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm.