Khen thưởng Công an phường An Khê về thành tích nổi bật trong cao điểm 45 ngày đêm

Thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường cho biết, Công an phường đã huy động tối đa lực lượng, chủ động rà soát, phân loại địa bàn, đối tượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 18/9, đã test 1.102 lượt người, phát hiện 57 trường hợp dương tính, trong đó 47 trường hợp mới (đạt 96%); phát hiện 06 vụ có dấu hiệu tội phạm về ma túy, đã khởi tố 04 vụ/04 bị can, tiếp tục củng cố hồ sơ 01 vụ/02 đối tượng; đồng thời lập hồ sơ đưa 11 trường hợp đi cai nghiện (vượt 180% chỉ tiêu được giao).

Lãnh đạo phường An Khê trao khen thưởng cho tập thể CBCS Công an phường An Khê.

Đặc biệt, từ 14 đến 18/9, trên cơ sở quá trình rà soát, quản lý và sàng lọc đối tượng được chuẩn bị từ trước, Công an phường tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, qua đó phát hiện 25 trường hợp dương tính và lập hồ sơ đề nghị đưa 04 trường hợp đi cai nghiện.

Kết quả trên không chỉ thể hiện tinh thần quyết liệt, bám địa bàn, bám đối tượng của CBCS mà còn góp phần phát hiện, quản lý người sử dụng ma túy, đấu tranh với nguồn cung, ngăn ngừa tội phạm và các hệ lụy xã hội phát sinh từ ma túy ngay từ cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Công an phường An Khê trao khen thưởng cho 7 CBCS có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm 45 ngày đêm.

Ghi nhận thành tích nói trên, lãnh đạo phường An Khê đã khen thưởng nóng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; Trưởng Công an phường cũng khen thưởng đột xuất 07 CBCS có thành tích xuất sắc, tạo khí thế tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng An Khê bình yên, không ma túy, an toàn, văn minh.

PHƯƠNG KIẾM