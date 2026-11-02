Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua 'Ba nhất'

Toàn cảnh Lễ chào cờ tháng 11.

Trong tháng 10-2026, thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026. Nổi bật là bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa Tam giác mạch và Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung; quyết liệt đấu tranh, phòng, chống tội phạm; triển khai hiệu quả Chiến dịch “Không một mình”; tích cực tham mưu xây dựng Đề án tổ chức Trường Văn hóa Công an nhân dân; tham gia Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân đạt nhiều giải thưởng.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh tiếp tục quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2026; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai Nghị quyết số 57; theo dõi tiến độ xây dựng Trường Văn hóa Công an nhân dân và các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện tổng kết công tác, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an Tuyên Quang.