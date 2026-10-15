Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2026

Theo đó, 2 tập thể được khen thưởng là: Ban Công tác HĐND và Phóng viên thường trú và Ban Trị sự.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng khen thưởng cho tập thể Ban Công tác HĐND và Phóng viên thường trú và Ban Trị sự

10 cá nhân được khen thưởng gồm: ông Dương Anh Hiến, Phó Trưởng Ban Thư ký tòa soạn; bà Vũ Thị Nhung, Phó Trưởng Ban Công tác HĐND và Phóng viên thường trú; ông Đặng Trần Hiếu, Phó Trưởng Ban Công tác HĐND và Phóng viên thường trú; bà Vũ Thị Thái Bình, Phó Trưởng Ban Chuyên đề; bà Đặng Thái Yến, Phó Trưởng Ban Chuyên đề; ông Nguyễn Đăng Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân; bà Trần Thị Thanh Mai, Phóng viên Ban Công tác HĐND và Phóng viên thường trú; bà Hà Thị Lan Hương, chuyên viên Ban Trị sự; bà Phạm Thị Hồng Liên, chuyên viên Ban Trị sự; ông Trần Xuân Sơn, quay phim Ban Điện tử Đại biểu Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân năm 2026

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền, lãnh đạo Báo và lãnh đạo ban chuyên môn chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cũng đã tặng khen thưởng trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hàn Quốc và Mông Cổ cho ông Vũ Lâm Hiển, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị và bà Phạm Thị Thúy, Biên tập viên hạng II Ban Thời sự - Chính trị.