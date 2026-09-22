Khen thưởng các địa phương dẫn đầu khám sức khỏe người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện các địa phương nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHANG ANH)

Tại lễ trao khen thưởng cho đại diện các địa phương thực hiện tốt chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự tập trung của chính quyền cơ sở, ngành y tế và các lực lượng tham gia chương trình.

Trong 3 địa phương được khen thưởng, xã đảo Thạnh An đã khám cho toàn bộ người dân. Phường Phước Thắng và xã Vĩnh Lộc cũng nằm trong nhóm địa phương có kết quả cao.

Phường Phước Thắng tổ chức khám lưu động tại nhà cho người cao tuổi. (Ảnh: Phường Phước Thắng)

Từ thực tế triển khai, một số cách làm được đề xuất như tổ chức đội khám tại nhà cho người cao tuổi, người yếu thế khó di chuyển, cập nhật kết quả khám của công nhân tại doanh nghiệp vào dữ liệu sức khỏe.

Hay cách bố trí khám ngoài giờ phù hợp với người lao động và phối hợp các cơ sở tôn giáo để tiếp cận người dân kịp thời.

Đại diện các địa phương chia sẻ giải pháp chủ động triển khai khám sức khỏe tại cơ sở.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, kết quả của ba địa phương cho thấy vai trò trực tiếp của cấp cơ sở. Mỗi địa bàn có đặc điểm khác nhau, vì vậy cần chủ động lựa chọn cách tiếp cận, kiên trì rà soát và tháo gỡ từng vướng mắc.

Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình không chỉ ở việc hoàn thành một chỉ tiêu về số lượt khám mà hướng đến chăm sóc sức khỏe người dân. Kết quả khám cần giúp mỗi người hiểu tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời tạo dữ liệu để ngành y tế và địa phương xây dựng giải pháp quản lý, chăm sóc phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu từ ngày 25/5/2026. Thành phố đặt mục tiêu kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe người dân lâu dài.

Cập nhật mới nhất của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trên địa bàn đã thực hiện khám sức khỏe cho hơn 5 triệu người. Trong đó, nhóm đối tượng trọng tâm đã có hơn 2 triệu trẻ em, học sinh được khám, đạt 77%; 832.842 người lao động được khám, đạt 18,5%.

Tiến độ tại các phường, xã, đặc khu tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Đến nay đã có 132/168 địa phương đạt tỷ lệ khám từ 30% trở lên. Chín địa phương đạt từ 70% trở lên.