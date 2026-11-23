Chiều 23/11, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức trao giấy khen đột xuất cho TS.BSCKII La Văn Phú nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, y đức và hành động hỗ trợ người bệnh trong tình huống khẩn cấp trên chuyến bay quốc tế.

BSCKII Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ chia sẻ niềm tự hào trước nghĩa cử của bác sĩ La Văn Phú. Theo bà, giấy khen tuy không có giá trị vật chất lớn nhưng thể hiện sự trân trọng của ngành y tế thành phố đối với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chuyên môn và y đức của người thầy thuốc.

Bác sĩ Phú nhận bằng khen của Sở Y tế TP Cần Thơ. Ảnh: BVCC.

Chia sẻ về sự việc, bác sĩ Phú cho biết chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc hơn 2h. Khoảng 15 phút sau khi máy bay cất cánh, tổ tiếp viên phát thông báo khẩn cấp, tìm kiếm sự hỗ trợ y tế đối với một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Ngay lập tức, bác sĩ Phú cùng một đồng nghiệp đi cùng tiếp cận bệnh nhân tại khu vực cửa thoát hiểm để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Qua thăm khám nhanh trong điều kiện trang thiết bị y tế hạn chế trên máy bay, hai bác sĩ nhận định nam hành khách đang bị cơn đau quặn thận dữ dội. Sau khi đánh giá và loại trừ các dấu hiệu nguy hiểm cần xử trí cấp cứu ngay, các bác sĩ phối hợp với tổ bay sử dụng thuốc uống sẵn có, hướng dẫn bệnh nhân chườm ấm và theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Sau khoảng một giờ được hỗ trợ, tình trạng đau của hành khách giảm dần, sức khỏe ổn định và có thể tiếp tục chuyến bay đến Bắc Kinh (Trung Quốc) an toàn.

Tại buổi nhận khen thưởng, bác sĩ Phú bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ. Ông cho biết quyết định khen thưởng được ký ngay sau khi lãnh đạo Sở nắm bắt thông tin sự việc, khi bác sĩ vẫn đang trong chuyến công tác nước ngoài.

Theo bác sĩ Phú, việc hỗ trợ hành khách gặp nạn không phải điều gì đặc biệt mà là phản xạ nghề nghiệp và trách nhiệm tự nhiên của người thầy thuốc khi chứng kiến người bệnh đau đớn, cần được giúp đỡ.

Trước đó vào lúc rạng sáng 17/11, trên chuyến bay Air China từ TPHCM đi Bắc Kinh, một nam hành khách quốc tịch Litva bất ngờ đau bụng dữ dội, khiến tổ bay phải phát thông báo khẩn cấp tìm bác sĩ hỗ trợ. Nghe thông báo, TS.BS La Văn Phú cùng TS.BS Phan Hải Thanh (Bệnh viện Trung ương Huế) và một nữ điều dưỡng gốc Việt đang làm việc tại Mỹ nhanh chóng tiếp cận, phối hợp kiểm tra và hỗ trợ hành khách. Nhờ đó, nam hành khách đã an toàn trong chuyến bay.