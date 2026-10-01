Khen thưởng 8 nhóm tác giả của Báo và PTTH Lâm Đồng có tác phẩm đạt giải toàn quốc

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải tại các giải báo chí toàn quốc do các cơ quan Trung ương tổ chức.

Cụ thể, tác phẩm “Lâm Đồng thách thức hành trình vươn tới thủy sản trách nhiệm và bền vững”, nhóm tác giả Huỳnh Hiền, Lâm Khoa, Thanh Minh, Ánh Nguyệt, Anh Quốc và Thùy Dương đoạt giải Khuyến khích, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX (năm 2025).

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (đứng thứ 5 từ trái qua) vinh dự có tác phẩm đoạt giải khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư (Ảnh: Quốc hội)

Nhóm tác giả Hà Nguyệt Thu, Trần Tuấn Hương, Hoàng Thị Hoài và Nguyễn Thị Nhàn đạt giải Khuyến khích, Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng), với tác phẩm “HĐND 2 cấp tỉnh Lâm Đồng - Từ hợp nhất đến bứt phá”.

Đại diện Phòng Dân tộc thiểu số Báo và PTTH Lâm Đồng (hàng đầu tiên, thứ 3 từ trái qua) nhận giải Bạc tại lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2026

Đặc biệt, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII (năm 2026) đánh dấu một "mùa vàng" bội thu của đội ngũ làm báo nói Lâm Đồng với 5 tác phẩm đoạt giải gồm: tác phẩm “Hạt giống đỏ giữa đại ngàn” của nhóm tác giả Ka Pou Diễm, K' Thủy, K me Dực, Jơ Lơng Nai Hên và Jơ Nưng Sang Định đọat giải Bạc; tác phẩm "Khi niềm tin bị đánh cắp” của nhóm tác giả Nguyễn Phúc Khánh, Nguyễn Thị Thúy Nga, Lê Ngọc Hưng và Lê Hoàng Sơn đoạt giải Bạc; tác phẩm “Từ bon làng đến lá phiếu niềm tin” của nhóm tác giả Hoàng Thị Phương Hoa, Hồ Thành Lam, Đậu Tuấn Bình, Trần Thị Phương Khanh, H'Drức Buôn Krông và Y Phớt đoạt giải Đồng; 2 giải Khuyến của nhóm tác giả Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Hưng Phúc, Nguyễn Kim Loan, Phạm Thùy Linh, Lê Đình Trọng và Đặng Ngọc Dũng với tác phẩm “Đường đến lòng dân” và nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Thúy Vi, Lê Thị Kiều Oanh, Phạm Thùy Linh và Đỗ Văn Toàn với tác phẩm “Những mầm xanh trong ống nghiệm - Cuộc cách mạng ở Lâm Đồng”.

Phòng Dân tộc thiểu số, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (hàng phía sau, người đầu tiên từ trái qua) nhận giải Bạc tại lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2026

Tiếp nối chuỗi thành tích ấy, mới đây nhất tại Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II (năm 2026), nhóm tác giả Trương Minh Thiện, Nguyễn Thị Thúy Nga và Trần Minh Châu Bảo đã xuất sắc đạt giải C.

Nhóm tác giả Trương Minh Thiện, Nguyễn Thị Thúy Nga và Trần Minh Châu Bảo đoạt giải C thể loại phát thanh.

Kết quả trên ghi nhận nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong đơn vị trong việc không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí ở tất cả các thể loại, loại hình báo chí, phục vụ ngày càng tốt hơn khán giả, thính giả, độc giả và người dùng mạng xã hội.

Cùng với nâng cao chất lượng nội dung thường xuyên, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng quan tâm đầu tư các tác phẩm có chiều sâu, chất lượng để tham gia các giải báo chí của tỉnh và Trung ương, trong đó có Giải Búa liềm vàng - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, cùng các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.