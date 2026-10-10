Khen thưởng 7 tập thể, 66 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp Đặng Thị Kim Hoa; luật sư TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đại biểu...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Phương

Phát biểu khai mạc, luật sư Huỳnh Phương Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, cách đây đúng 81 năm, ngày 10-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn luật sư. Sự kiện lịch sử này không chỉ đánh dấu mốc sinh thành của nghề luật sư trong chế độ mới, mà còn thể hiện tư tưởng pháp quyền nhân văn, tiến bộ vượt bậc của Người ngay từ những ngày đầu gây dựng nền độc lập.

Sắc lệnh 46/SL đã khẳng định vị trí, vai trò của người luật sư trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân và tính nghiêm minh của pháp luật, tạo tiền đề pháp lý vững chắc cho sự hình thành, phát triển của tổ chức và hoạt động luật sư Việt Nam suốt hơn 8 thập kỷ qua.

Luật sư Huỳnh Phương Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Phương

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong 81 năm qua, đặc biệt là qua hơn 42 năm xây dựng và trưởng thành kể từ khi thành lập, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tự hào là tổ chức luật sư được thành lập sớm nhất cả nước. Từ 16 thành viên ban đầu, đến nay Đoàn đã phát triển mạnh mẽ với hơn 6.700 luật sư thành viên, không chỉ gia tăng nhanh chóng về số lượng mà chất lượng chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp ngày càng được nâng cao.

Đội ngũ luật sư Thủ đô đã tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động tố tụng, tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước, đóng góp quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và sự nghiêm minh của công lý. Đoàn cũng chủ động đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển đổi số, hỗ trợ pháp lý cho kiều bào ta ở nước ngoài và xây dựng Đề án hỗ trợ pháp lý cho người nước ngoài tại Hà Nội.

Với những cống hiến bền bỉ, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo luật sư Huỳnh Phương Nam, nhìn lại chặng đường 81 năm qua, chúng ta càng thêm tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Tự hào về quá khứ, vững tin ở tương lai, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội kêu gọi toàn thể luật sư thành viên Đoàn tiếp tục đoàn kết, giữ vững ngọn lửa đam mê, nêu cao tinh thần phụng sự công lý, chung tay xây dựng Đoàn Luật sư Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Công Phương

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng kỷ luật Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đây là những thành tích rất quan trọng, tạo tiền đề để Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và đội ngũ luật sư đóng góp vào việc xây dựng Đoàn luật sư, xây dựng niềm tin, uy tín của Đảng, chính quyền và nhân dân dành cho luật sư, đặc biệt là niềm tin của đội ngũ luật sư vào Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng kỷ luật.

Các cá nhân nhận Giấy khen của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ảnh: Công Phương

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh nhấn mạnh, các luật sư phải có ý thức, trách nhiệm xây dựng nghề luật sư ngày càng vững mạnh hơn, xây dựng đội ngũ luật sư chất lượng và thực sự là niềm tin vững chắc của Đảng, nhà nước, chính quyền, nhân dân.

Tại buổi Lễ, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã khen thưởng cho 7 tập thể và 66 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác Đại hội nhiệm kỳ XI (2026 – 2031) và hoạt động của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.