Khen thưởng 5 người dũng cảm cứu nạn thiếu niên bấu víu bụi tre giữa dòng sông

Chiều nay 23/9, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk đã trao giấy khen đột xuất cho 5 người dân ở địa phương về hành động dũng cảm cứu người lâm nạn giữa dòng nước xiết xoáy.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân (thứ ba, từ trái sang) trao giấy khen cho 5 cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu nạn nam thiếu niên.

Trước đó vào trưa 22/9, nam thiếu niên Huỳnh Văn P (SN 2012, trú tại thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân) mang cần câu đến bờ sông Kỳ Lộ chảy qua địa phương này để câu cá. Nhìn thấy một chiếc xuồng của người dân neo đậu ven bờ, cháu P đã mở dây, cầm dầm gỗ chèo xuồng ra sông.

Do trước đó thượng nguồn sông Kỳ Lộ có mưa lớn, mực nước trên sông dâng cao và chảy xiết, nên khi ra giữa dòng thì chiếc xuồng bị nước cuốn lật úp, cháu P may mắn bấu víu vào bụi tre giữa dòng sông. Cùng lúc đó, hai người dân địa phương đang câu cá ven bờ phát hiện, báo tin cho Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân.

Sau khi nước cuốn lật úp chiếc xuồng, nam thiếu niên bấu víu bụi tre giữa dòng nước xiết xoáy.

Ngay lập tức, 5 thành viên của Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân đến hiện trường, kết nối dây cứu hộ từ bờ với người ôm phao tròn bơi về phía bụi tre giữa dòng sông Kỳ Lộ để triển khai phương án cứu nạn cháu P an toàn.

Nam thiếu niên được cứu nạn vào bờ.

Theo đó, 5 người được khen thưởng đột xuất là các ông Nguyễn Nhật Thắng, Lê Minh Tuấn, Đặng Thái Hoàng, Đinh Anh Việt và Đặng Huy Hoàng. Đây là 5 trong số 18 thành viên của Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân, tổ chức hoạt động cứu nạn – cứu hộ trên tinh thần tình nguyện tham gia hoạt động xã hội.

“Từ vụ việc này, chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo các gia đình ở địa phương cần tăng cường quản lý, giám sát, không để con em của mình ra bờ sông câu cá, chèo xuồng ra sông hoặc vào đồi núi, rừng cây dạo chơi… tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố tai nạn” – ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cho biết thêm.