Khen thưởng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện quân nhân dự bị

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sau 15 ngày huấn luyện, các quân nhân dự bị chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung, chương trình; tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành các nội dung theo yêu cầu đề ra. Qua huấn luyện, các quân nhân dự bị được củng cố, nâng cao kiến thức, năng lực chỉ huy, quản lý và thực hành các nội dung quân sự.

Kết quả, 100% quân nhân dự bị đạt yêu cầu, trong đó 41,7% đạt khá, giỏi. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu dương, khen thưởng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia huấn luyện cán bộ khung B quân nhân dự bị năm 2026.