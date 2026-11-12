Khen thưởng 2 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ cụ ông vượt lũ về nhà an toàn

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân hỗ trợ đưa cụ ông vượt dòng lũ chảy xiết. Ảnh: VĂN TOÀN

Trung tá Huỳnh Tấn Thu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân cho biết, 2 cá nhân được khen thưởng gồm Trung úy Nguyễn Kỳ Anh, Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự xã và chiến sĩ dân quân thường trực Nguyễn Đình Huy.

Việc khen thưởng nhằm ghi nhận, động viên tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai.

Trước đó, như Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng đưa tin, trưa 11/11, trong quá trình tuần tra, chốt chặn các điểm ngập lụt, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân phối hợp Ban nhân dân thôn Trà Giác phát hiện một cụ ông hơn 70 tuổi đang ở trong căn chòi tại khu vực bìa rừng, thuộc nóc Ông Nam (thôn Trà Giác), cách nhà hơn 10km.

Vượt đường rừng hiểm trở trong mưa lớn, các chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân đưa cụ ông về nhà an toàn. Ảnh: VĂN TOÀN

Trước tình hình mưa lớn, nước lũ dâng cao, lực lượng chức năng vượt đường rừng tiếp cận, vận động và hỗ trợ cụ ông trở về nhà an toàn. Trên đường di chuyển, các cán bộ, chiến sĩ phải vượt qua nhiều đoạn đường rừng núi hiểm trở, nước lũ chảy xiết.

Tại những đoạn suối nguy hiểm, các chiến sĩ nắm tay nhau, bám dây tạo điểm tựa để hỗ trợ cụ ông di chuyển. Trong đó, chiến sĩ dân quân Nguyễn Đình Huy trực tiếp cõng cụ qua dòng nước xiết.

Tham gia hỗ trợ đưa cụ ông về nhà còn có Trung úy Nguyễn Kỳ Anh và các chiến sĩ dân quân Nguyễn Thanh Luyển, Nguyễn Hồng Trung, Hà Minh Giới, Đinh Văn Tuyền, Nguyễn Văn Uy.