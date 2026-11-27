Với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, hơn 50 chiến sĩ tự vệ đến từ 6 cơ quan, đơn vị trong Cụm Tự vệ số 5 đã được học tập, bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật về dân quân tự vệ; huấn luyện quân sự, kỹ thuật, chiến thuật và các nội dung chuyên ngành theo chương trình quy định.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện tự vệ năm 2026.

Kết quả, sau thời gian huấn luyện, Cụm đã hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị. Cụ thể, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu về kiểm tra nhận thức chính trị, trong đó 80% đạt khá, giỏi; 100% đạt yêu cầu kiểm tra quân sự chung, trong đó khá, giỏi đạt 83%; kiểm tra bắn đạn thật với 26 đồng chí, 100% đều đạt điểm trung bình và khá. Sau đợt huấn luyện, nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ được củng cố, nâng cao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện tự vệ năm 2026.