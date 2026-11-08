Khèn Mông – Thanh âm di sản ngân vang giữa đại ngàn Lai Châu

Lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông, gắn với phát triển du lịch cộng đồng xã Lê Lợi

Lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với sự tham dự của đại diện lãnh đạo phường Mường Lay, xã Nậm Hàng; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lê Lợi, đại diện các phòng, ban chuyên môn cùng đông đảo du khách và người dân địa phương.

Lan tỏa thanh âm di sản đến cộng đồng

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình thi biểu diễn khèn Mông, hát giao duyên và trình diễn trang phục truyền thống. Qua phần thể hiện của các nghệ nhân, diễn viên không chuyên đến từ các bản có đồng bào Mông sinh sống, tiếng khèn cùng những làn điệu dân ca và sắc màu trang phục truyền thống đã tạo nên không gian nghệ thuật đậm bản sắc, tái hiện nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào.

Thanh âm khèn Mông góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa xã Lê Lợi đến đông đảo công chúng và du khách

Khèn Mông không chỉ là nhạc cụ gắn bó với đời sống tinh thần mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, phong tục và tình cảm của cộng đồng.

Qua mỗi màn trình diễn, các nghệ nhân có dịp thể hiện tài năng, sự khéo léo trong sử dụng nhạc cụ, đồng thời góp phần trao truyền tình yêu, niềm tự hào về tiếng khèn đến thế hệ trẻ.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội còn tổ chức thi giã bánh giầy và các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ...

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình thi biểu diễn khèn Mông, hát giao duyên và trình diễn trang phục truyền thống

Các hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ, tạo không gian giao lưu, tăng cường tình đoàn kết giữa các bản. Qua đó, những nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Mông tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Lễ hội là dịp để các đội văn nghệ quần chúng giao lưu, trình diễn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Gìn giữ di sản, mở hướng phát triển du lịch

Lễ hội Khèn Mông xã Lê Lợi lần thứ Nhất năm 2026 là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đặc sắc của đồng bào Mông.

Không chỉ tạo sân chơi để các nghệ nhân, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng, lễ hội còn góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền di sản.

Tại lễ hội, du khách được thưởng thức các điệu múa khèn cổ, làn điệu dân ca, dân vũ và trực tiếp tham gia hội thi múa khèn cùng các trò chơi dân gian

Khép lại lễ hội, Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các bản tham gia; đồng thời trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở những môn thi đấu thể thao

Từ sức sống của tiếng khèn và những giá trị văn hóa truyền thống, xã Lê Lợi hướng tới khai thác tiềm năng văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, từng bước gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng.

Qua đó, bản sắc văn hóa dân tộc Mông nói riêng, các dân tộc nói chung không chỉ được gìn giữ trong đời sống mà còn trở thành nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.