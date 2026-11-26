Lớp truyền dạy nghề chế tác khèn thu hút 20 học viên đến từ các bản trên địa bàn xã Nà Tấu

Gìn giữ nghề chế tác, trao truyền mạch nguồn di sản

Trong đời sống đồng bào Mông, khèn không chỉ là nhạc cụ mà còn là phương tiện gửi gắm tâm tư, tình cảm và thể hiện bản sắc cộng đồng. Tiếng khèn hiện diện trong sinh hoạt thường ngày, lễ hội, nghi lễ truyền thống, gắn liền với những điệu múa mang đậm dấu ấn văn hóa tộc người. Để làm nên một cây khèn có âm thanh đặc trưng là cả quá trình tích lũy tri thức dân gian, kỹ thuật chế tác và khả năng trình diễn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Năm 2022, Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận này khẳng định giá trị của di sản, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo vệ, trao truyền và phát huy nghệ thuật khèn ngay trong cộng đồng chủ thể.

Nghề chế tác khèn được trao truyền qua các thế hệ, góp phần gìn giữ tri thức dân gian của người Mông

Tại xã Nà Tấu, yêu cầu ấy đang được cụ thể hóa bằng hoạt động truyền dạy nghề chế tác khèn. Từ ngày 4 - 26.11, UBND xã tổ chức lớp học với 20 học viên đến từ các bản Nặm Chan II, Nặm Chan, Nặm Chan III và Hua Rốm. Hai nghệ nhân Lý A Lệnh và Tráng A Nếnh trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, giúp học viên tiếp cận và thực hành nghề truyền thống.

Các học viên thực hành chế tác khèn dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân

Khèn Mông không chỉ là nhạc cụ truyền thống mà còn kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng

Thông qua lớp học, những kỹ thuật và kinh nghiệm chế tác được các nghệ nhân truyền lại cho thế hệ trẻ. Hoạt động này không chỉ góp phần duy trì nghề truyền thống mà còn lưu giữ tri thức dân gian gắn với cây khèn.

Sức sống của di sản không chỉ nằm ở những cây khèn được bảo tồn, mà còn ở những người biết làm khèn, thổi, trình diễn khèn và tiếp tục thực hành nghệ thuật ấy trong cộng đồng.

Lớp tập huấn trao truyền kỹ thuật chế tác khèn, góp phần gìn giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông

Mở hướng phát triển sản phẩm văn hóa du lịch

Từ giá trị di sản, khèn Mông có tiềm năng trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của Điện Biên. Sức hấp dẫn không chỉ đến từ tiếng khèn và những điệu múa giàu bản sắc, mà còn từ câu chuyện về người nghệ nhân, bí quyết chế tác và hành trình gìn giữ nghề qua nhiều thế hệ.

Đây cũng là chất liệu để phát triển các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại cộng đồng. Du khách không chỉ thưởng thức những màn trình diễn khèn mà còn có thể tìm hiểu nghề chế tác, gặp gỡ nghệ nhân, lắng nghe câu chuyện về cây khèn và đời sống văn hóa của người Mông.

Qua những trải nghiệm trực tiếp ấy, di sản không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn trở thành một phần trong hành trình khám phá văn hóa bản địa.

Tiếng khèn và điệu múa khèn góp phần làm nên bản sắc văn hóa của đồng bào Mông ở Điện Biên

Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, việc khai thác giá trị di sản theo hướng sáng tạo, phù hợp có thể mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm, dịch vụ văn hóa gắn với bản sắc địa phương.

Với khèn Mông, đó có thể là sự kết hợp giữa nghề chế tác, nghệ thuật trình diễn và trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Để hướng đi này phát triển bền vững, cộng đồng chủ thể cần giữ vai trò trung tâm; nghệ nhân là người nắm giữ tri thức, còn thế hệ trẻ là lực lượng tiếp nối và lan tỏa di sản.

Mỗi cây khèn được làm nên bằng đôi bàn tay khéo léo, nhưng giá trị của nó được gìn giữ bằng sự trao truyền. Tại Nà Tấu, hoạt động truyền dạy nghề chế tác khèn góp phần duy trì nghề truyền thống, tạo tiền đề để địa phương phát huy giá trị di sản, từng bước gắn gìn giữ văn hóa với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Khi nghề chế tác được tiếp nối, tiếng khèn tiếp tục ngân vang trong đời sống cộng đồng, đồng thời có thêm cơ hội trở thành sản phẩm văn hóa du lịch mang đậm dấu ấn Nà Tấu nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung.