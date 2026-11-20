Ngày 20/11, bức bích họa khổ lớn được thực hiện trên tường chắn taluy dương đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, đang trở thành chủ đề bàn luận của người dân và du khách.

Công trình dài khoảng 100m được thực hiện nhằm chỉnh trang cảnh quan, chào đón Festival hoa Đà Lạt năm 2026. Dù chưa hoàn thiện, bức tranh đã thu hút nhiều ý kiến khen và chê.

Bức bích họa dài khoảng 100m trên đèo Prenn đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Bức bích họa tái hiện khung cảnh thiên nhiên với thác nước, mặt hồ, những đảo thông nhỏ và đồi núi xanh. Trên tranh có dòng chữ “Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh” cùng thông điệp bằng tiếng Anh “Lam Dong - The eco symphony”.

Tuy nhiên, việc đưa những mảng màu lớn lên tường chắn đèo Prenn khiến nhiều người băn khoăn về sự hài hòa với cảnh quan thiên nhiên vốn có.

Anh Lê Thắng (du khách đến từ TPHCM) cho rằng những hàng thông xanh trải dài hai bên đường đèo Prenn đã tạo nên khung cảnh nổi bật, dịu mắt và trong lành. Đó mới chính là nét đẹp đặc trưng của Đà Lạt.

"Nếu thực hiện bích họa, đơn vị thi công nên lựa chọn màu sắc hài hòa hơn với không gian xung quanh", anh Thắng nói.

Không chỉ bàn về yếu tố thẩm mỹ, một số người còn lo ngại bức tranh nhiều màu sắc có thể khiến người điều khiển phương tiện mất tập trung khi lưu thông qua đèo.

"Bức bích họa nằm ngay đoạn đường cong trên đèo, có thể khiến người điều khiển phương tiện mất tập trung. Chưa kể, du khách dừng xe chụp ảnh tại khu vực này, ảnh hưởng đến an toàn giao thông", anh Thành Linh (trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) chia sẻ.

Bích họa trên đèo Prenn, người khen đẹp, người lo mất cảnh quan.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến đánh giá việc trang trí bức bích họa giúp cửa ngõ Đà Lạt thêm sinh động, tạo không khí vui tươi trước thềm festival hoa.

Anh Quốc Việt (du khách đến từ Đà Nẵng) cho rằng, việc tạo thêm điểm nhấn trong dịp lễ hội là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nếu muốn duy trì công trình lâu dài, nội dung bích họa cần có nét đặc sắc và ấn tượng hơn.

Liên quan đến những ý kiến trái chiều, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, bức bích họa là một phần trong hoạt động chỉnh trang đèo Prenn nhằm hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt năm 2026.

Theo chính quyền địa phương, việc trang trí, tạo điểm nhấn trên tuyến đèo nhằm mang đến không gian mới mẻ, tạo niềm vui cho du khách khi đến Đà Lạt.

Đối với vấn đề an toàn giao thông, địa phương cho biết đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện công trình. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ có cảnh báo, nhắc nhở người dân và du khách không dừng, đỗ xe trái quy định trên đèo để chụp ảnh.