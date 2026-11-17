Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ người khuyết tật tặng Giấy khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia giải.

Với thông điệp “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình - Mỗi kilomet chạy, một hành động sẻ chia”, giải chạy diễn ra từ ngày 10/10 - 1/11 tại Điện Biên, theo hình thức chạy bộ, đi bộ nhanh, người tham gia thực hiện đảm bảo tốc độ 1km trong khoảng thời gian từ 3 - 15 phút.

Sau 23 ngày triển khai, giải chạy đã thu hút 2.048 người tham gia, tích lũy tổng cộng 7.425km. Ngày 1/11 là ngày vàng khép lại chiến dịch, với kilomet được nhân hệ số 3, góp phần gia tăng nguồn kinh phí cho hoạt động thiện nguyện.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ người khuyết tật tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe”, góp phần lan tỏa tinh thần thể dục thể thao trong cộng đồng. Đồng thời, thông qua việc tích lũy quãng đường chạy, đi bộ, chương trình tạo nguồn quỹ hỗ trợ người khuyết tật và học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ người khuyết tật đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và trực tiếp tham gia triển khai giải.