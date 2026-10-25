Khe Sanh (Quảng Trị) hướng đến hình ảnh điểm đến hòa bình

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm các gian hàng trưng bày tại lễ hội.

Tối 24/10, tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Lễ khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh (1926-2026) diễn ra với chủ đề “Cà phê Khe Sanh - Hương vị Hòa bình”, trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026.

Sự kiện đánh dấu chặng đường một thế kỷ cây cà phê gắn bó với vùng đất Khe Sanh, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu cà phê đặc trưng của Quảng Trị, kết nối phát triển nông nghiệp với các giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch.

Từ vùng đất bom đạn đến “Hương vị Hòa bình”

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Khe Sanh là vùng đất mang dấu ấn sâu đậm của chiến tranh, nằm trên tuyến Đường 9 lịch sử và giữ vị trí quan trọng trong không gian kết nối Đông - Tây của bán đảo Đông Dương.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh việc xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh.

Tuy nhiên, câu chuyện về Khe Sanh hôm nay không chỉ gắn với quá khứ chiến tranh, mà còn là hành trình hồi sinh, phát triển và hướng đến hòa bình, hữu nghị.

Năm 1926, những cây cà phê đầu tiên bén rễ trên vùng đất bazan Khe Sanh. Trải qua nhiều biến động lịch sử, cây cà phê từng bước thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và trở thành một phần trong đời sống kinh tế của người dân.

Đặc biệt, sau chiến tranh, quá trình khôi phục sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu có sự đóng góp của những công nhân nông trường cà phê từ năm 1978 cùng nhiều thế hệ đồng bào Vân Kiều, Pa Cô và nông dân địa phương.

Từ những vùng đất từng bị bom đạn tàn phá, màu xanh của các vườn cà phê Arabica dần được khôi phục, tạo sinh kế cho người dân.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Thông điệp “Cà phê Khe Sanh - Hương vị Hòa bình” vì thế không chỉ đề cập đến giá trị của một sản phẩm nông nghiệp, mà còn gửi gắm câu chuyện về sự hồi sinh của vùng đất từng chịu nhiều mất mát do chiến tranh.

Khẩu hiệu “Make Coffee, Not War” (Hãy làm cà phê, đừng gây chiến tranh) được đưa ra như một thông điệp về hòa bình, hợp tác và hữu nghị từ cao nguyên Khe Sanh.

Từng bước xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh

Đến nay, cà phê Khe Sanh đã trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh Quảng Trị, gắn với vùng nguyên liệu tại các xã Hướng Phùng, Tân Lập, A Dơi.

Một số sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, được ghi nhận tại các cuộc thi cà phê đặc sản và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, ngành hàng cà phê địa phương vẫn đối mặt với những hạn chế như quy mô sản xuất còn phân tán, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị chưa chặt chẽ, năng lực chế biến sâu còn hạn chế.

Đây là những vấn đề cần được giải quyết nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người trồng cà phê và tạo nền tảng phát triển ngành hàng lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xác định phát triển cà phê Khe Sanh theo hướng đặc sản, xanh và bền vững. Trong đó, địa phương chú trọng tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng quy trình canh tác có trách nhiệm và khai thác hiệu quả giá trị chỉ dẫn địa lý “Khe Sanh”.

Cùng với đó, tỉnh định hướng thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; tăng cường chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm lợi ích của người trồng cà phê trong chuỗi giá trị.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh.

Việc phát triển ngành hàng cũng được gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, khai thác các địa chỉ lịch sử trên tuyến Đường 9, những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô và cảnh quan cao nguyên để hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển của một cây trồng chủ lực, mà còn hướng đến xây dựng hình ảnh Quảng Trị như một điểm đến vì hòa bình, nơi những giá trị lịch sử được kết nối với sinh kế, văn hóa và cơ hội hợp tác trong tương lai.