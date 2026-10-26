Khe Sanh-Hẹn nhau ly cà phê giữa đại ngàn
Buổi sáng ở Khe Sanh, những quán cà phê dần thức giấc cùng nhịp sống của miền biên viễn. Người tìm đến để thưởng thức một ly cà phê đậm vị, người hẹn bạn bè chuyện trò, người lại muốn tìm một góc bình yên giữa không gian xanh mát. Mỗi quán một phong cách, mỗi không gian, một dấu ấn. Không chỉ là nơi thưởng thức cà phê, những điểm hẹn ấy đang góp phần tạo nên diện mạo sinh động cho đời sống địa phương, mở thêm những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách khi đến với Khe Sanh.
Minh Tuấn - Thành Bắc (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202610/khe-sanh-hen-nhau-ly-ca-phe-giua-dai-ngan-85c7c24/