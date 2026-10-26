Khe Sanh-Hẹn nhau ly cà phê giữa đại ngàn

Một cuốn sách hay có thể gieo vào tâm hồn đứa trẻ hạt mầm của lòng nhân ái. Một buổi diễn có thể đánh thức tình yêu nghệ thuật. Một lần đến bảo tàng có thể khiến lịch sử bước ra khỏi những trang sách, trở thành ký ức sống động. Những trải nghiệm tưởng như bình dị ấy góp phần làm nên chiều sâu tinh thần của mỗi con người. Bởi vậy, đề xuất cấp thẻ văn hóa quốc gia trong dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là một hướng đi đáng được ủng hộ, mở thêm cơ hội để người dân tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa.