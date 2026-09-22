Khế ngon, dễ ăn nhưng những người này nên cẩn trọng

Khế là loại quả quen thuộc trong bữa cơm gia đình, có thể ăn trực tiếp hoặc dùng để nấu canh, kho cá, làm món trộn. Vị chua đặc trưng giúp món ăn thêm hấp dẫn, nhưng khế cũng chứa oxalate và các acid hữu cơ. Với một số người có bệnh lý nền, việc ăn quá nhiều có thể không phù hợp.

Người mắc bệnh thận cần đặc biệt lưu ý

Đây là nhóm cần thận trọng nhất khi ăn khế. Quả khế chứa oxalate và một số hợp chất khác mà cơ thể cần chuyển hóa, đào thải. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng xử lý và loại bỏ các chất này có thể bị ảnh hưởng.

Y văn đã ghi nhận các trường hợp ngộ độc liên quan đến việc ăn khế ở người mắc bệnh thận, với biểu hiện có thể gồm nấc cụt kéo dài, buồn nôn, nôn, lú lẫn và các triệu chứng thần kinh. Nguy cơ được ghi nhận rõ hơn ở những người suy thận nặng.

Vì vậy, người mắc bệnh thận mạn, suy thận hoặc đang lọc máu không nên tự ý ăn khế với số lượng lớn. Nếu đang được bác sĩ yêu cầu kiểm soát oxalate, kali hoặc một số nhóm thực phẩm nhất định, người bệnh nên hỏi cụ thể về khế trước khi đưa loại quả này vào khẩu phần thường xuyên.

Người từng bị sỏi thận do oxalate

Không phải tất cả sỏi thận đều có cùng thành phần. Tuy nhiên, với người từng hình thành sỏi calcium oxalate, lượng oxalate trong chế độ ăn là một yếu tố cần được quan tâm.

Khế có chứa oxalate nên người có tiền sử loại sỏi này cần tránh việc ăn quá nhiều hoặc sử dụng thường xuyên với lượng lớn. Đặc biệt, nếu khẩu phần hằng ngày đã có nhiều thực phẩm giàu oxalate, việc cộng thêm một lượng lớn khế có thể khiến tổng lượng oxalate trong chế độ ăn tăng lên.

Tuy nhiên, không nên vì vậy mà tự ý loại bỏ hàng loạt thực phẩm khỏi thực đơn. Việc kiểm soát oxalate cần dựa trên loại sỏi, tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Uống đủ nước cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa sỏi thận, nhưng lượng nước phù hợp cần được điều chỉnh theo tình trạng của từng người.

Người có dạ dày nhạy cảm với đồ chua

Vị chua của khế đến từ các acid hữu cơ tự nhiên. Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn nhiều khế, đặc biệt khi bụng đói, có thể gây cảm giác cồn cào, khó chịu hoặc làm các triệu chứng tiêu hóa vốn có trở nên rõ rệt hơn.

Điều này không đồng nghĩa mọi người mắc bệnh dạ dày đều phải kiêng khế. Khả năng dung nạp thực phẩm ở mỗi người khác nhau và còn phụ thuộc vào lượng ăn, thời điểm ăn cũng như cách kết hợp với các món khác.

Nếu thường xuyên xuất hiện đau bụng, nóng rát vùng thượng vị hoặc khó chịu sau khi ăn khế, nên giảm lượng hoặc tạm ngừng để theo dõi. Người đang điều trị bệnh tiêu hóa nên trao đổi với bác sĩ nếu triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn.

Trẻ nhỏ và người đang áp dụng chế độ ăn điều trị

Với trẻ nhỏ, phụ huynh không nên để trẻ ăn quá nhiều khế trong một lần. Đặc biệt, nếu trẻ có bệnh lý liên quan đến thận hoặc đường tiêu hóa, khẩu phần cần được kiểm soát theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tương tự, những người đang áp dụng chế độ ăn điều trị cần tính khế vào tổng khẩu phần thay vì xem đây là loại trái cây có thể sử dụng tùy ý. Nếu được yêu cầu kiểm soát oxalate, kali, lượng acid hoặc tổng lượng trái cây mỗi ngày, người bệnh nên hỏi bác sĩ về lượng khế phù hợp.

Với người khỏe mạnh, khế vẫn có thể xuất hiện trong chế độ ăn đa dạng với lượng vừa phải. Nên chọn quả tươi, sạch và ăn đa dạng nhiều loại trái cây thay vì sử dụng khế liên tục hoặc uống nước khế với lượng lớn. Quan trọng nhất là những người có bệnh thận hoặc tiền sử sỏi thận cần đặc biệt lưu ý và không nên tự xác định khẩu phần khi chưa biết rõ tình trạng sức khỏe của mình.