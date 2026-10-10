'Khe Cốc - Dư vị từ nguồn xanh' lan tỏa văn hóa trà

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan và các đại biểu dự Chương trình.

Dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Chè Việt Nam; bà Trần Thanh Thanh, Đại sứ Du lịch Miss Cosmo Vietnam, Hoa hậu Hoàn vũ 2023, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đông đảo nhân dân và du khách.

Trình diễn dân gian điệu Tắc Xình tại Chương trình.

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục nghệ thuật trình diễn dân gian Tắc Xình, mang đến không gian văn hóa đậm bản sắc của đồng bào Sán Chay. Tiếp đó, các đại biểu và khách mời cùng tham gia hành trình khám phá hương vị chè Khe Cốc qua phần trình diễn nghệ thuật pha trà, giao lưu thưởng trà và trà đàm với chủ đề “Từ vùng nguyên liệu đến giá trị văn hóa”.

Khách mời trao đổi về việc nâng cao giá trị thương hiệu chè Thái Nguyên.

Điểm nhấn của Chương trình là không gian thưởng trà, nơi câu chuyện về vùng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và nghệ thuật pha trà được kết nối với những trải nghiệm thực tế. Qua từng thao tác pha trà của nghệ nhân, khách mời có dịp cảm nhận hương thơm, sắc nước và vị đậm đà của trà Khe Cốc, đồng thời tìm hiểu cách thưởng thức để nhận ra nét riêng của từng sản phẩm.

Chia sẻ từ những khách mời đặc biệt đã mở rộng câu chuyện từ chất lượng sản phẩm đến xây dựng thương hiệu, quảng bá văn hóa trà và phát triển du lịch trải nghiệm, hướng tới đưa hương vị chè địa phương đến gần hơn với du khách, đặc biệt là giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan và các đại biểu tham quan nương chè Khe Cốc.

Tại phần trà đàm, các khách mời cùng trao đổi về việc giữ gìn chất lượng vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị thương hiệu chè Khe Cốc nói riêng, chè Thái Nguyên nói chung, kết nối sản phẩm với hoạt động du lịch và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Qua đó, nhấn mạnh sự cần thiết của việc gắn phát triển kinh tế chè với bảo vệ không gian xanh, gìn giữ di sản văn hóa và tạo thêm cơ hội để người dân phát triển sinh kế ngay trên quê hương.

Trong nghi thức “Tiếp nối hương trà” với hoạt động trao biểu trưng “Ấm trà di sản - Búp trà nguồn xanh” gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ, nhằm tiếp tục phát triển và lan tỏa giá trị của trà Khe Cốc.

Hình ấm trà được người dân xếp nổi bật giữa đồi chè Vô Tranh.

Trước đó, các đại biểu đã thăm nương chè Khe Cốc, trải nghiệm không gian vùng chè và cùng người dân xã Vô Tranh tham gia hoạt động xếp mô hình ấm trà trên đồi chè với đông đảo người dân đội nón lá.

Những hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh vùng chè, giới thiệu nét đẹp văn hóa và con người Vô Tranh, đồng thời mở ra hướng kết nối giữa sản xuất chè, trải nghiệm văn hóa và phát triển du lịch địa phương.