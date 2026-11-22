Thị trường rượu vang thế giới đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ khi nhu cầu tiêu thụ liên tục sụt giảm, kể cả tại những quốc gia có truyền thống sản xuất và thưởng thức rượu vang lâu đời.

ĐÔNG NAM Á ĐI NGƯỢC CHIỀU THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Theo báo cáo State of the World Wine Sector in 2025 do Tổ chức Quốc tế về Nho và Rượu vang (OIV) công bố tháng 5/2026, lượng rượu vang tiêu thụ trên toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 20,8 tỷ lít, giảm 2,7% so với năm trước và xuống mức thấp nhất kể từ năm 1957. So với năm 2018, sức tiêu thụ của thị trường thế giới đã giảm khoảng 14%.

Đáng chú ý, 9/10 thị trường tiêu thụ rượu vang lớn nhất thế giới ghi nhận sự sụt giảm về sản lượng. Tại Mỹ, quốc gia tiêu thụ rượu vang lớn nhất thế giới, lượng tiêu thụ giảm 4,3%, xuống còn 3,19 tỷ lít. Trong khi đó, mức tiêu thụ tại Pháp giảm 3,2%, Ý giảm 9,4%, Đức giảm 4,3% và Tây Ban Nha giảm 5,2%.

Sự suy giảm nhu cầu cũng tác động trực tiếp đến hoạt động thương mại quốc tế. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rượu vang toàn cầu đạt 33,8 tỷ EUR, giảm 6,7%, trong khi sản lượng xuất khẩu giảm 4,7%, xuống còn 9,48 tỷ lít.

Theo OIV, bên cạnh áp lực lạm phát và những biến động về kinh tế, sự thay đổi thói quen tiêu dùng giữa các thế hệ, xu hướng hạn chế sử dụng đồ uống có cồn và việc người tiêu dùng cân nhắc kỹ lưỡng hơn đối với các khoản chi tiêu đang làm thay đổi nhu cầu tại nhiều thị trường.

Trong bối cảnh đó, Đông Nam Á đang ghi nhận những diễn biến tích cực trong hoạt động nhập khẩu rượu vang từ Úc. Theo báo cáo mới nhất của Wine Australia công bố ngày 21/10/2026, trong 12 tháng tính đến hết tháng 9/2026, giá trị xuất khẩu rượu vang của nước này giảm 7%, xuống còn 2,25 tỷ AUD. Sản lượng xuất khẩu cũng giảm 5%, còn 590 triệu lít, mức thấp nhất kể từ năm 2004.

Giá trị bình quân rượu vang đóng chai xuất khẩu từ Úc tới một số thị trường. Nguồn: Wine Australia

Trái ngược với sự suy giảm tại các thị trường xuất khẩu chủ lực như Trung Quốc, Anh và Mỹ, kim ngạch xuất khẩu rượu vang Úc sang Đông Nam Á tăng 16%, đạt 291 triệu AUD. Khu vực này đã vượt Mỹ xét về giá trị nhập khẩu rượu vang Úc. Thái Lan là một trong những thị trường ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất khu vực, với kim ngạch nhập khẩu vang Úc tăng 57%, đạt mức kỷ lục 73 triệu AUD. Các thị trường Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines cũng ghi nhận tăng trưởng trong kỳ thống kê này.

Riêng tại Việt Nam, theo bà Sarah Roberts, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Wine Australia: “Giá trị xuất khẩu rượu vang Úc sang Việt Nam đã tăng 15,8% trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, bất chấp mức suy giảm 7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rượu vang của Úc cùng kỳ”.

Wine Australia hiện xác định Việt Nam cùng Thái Lan là hai thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á. Bà Sarah Roberts đánh giá Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng đối với các nhà xuất khẩu rượu vang Úc, với sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với những sản phẩm chất lượng cao và trải nghiệm ẩm thực đa dạng.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng mà còn ở giá trị hàng hóa xuất khẩu sang khu vực. Đông Nam Á hiện chỉ chiếm khoảng 4% tổng sản lượng xuất khẩu rượu vang của Úc nhưng đóng góp gần 13% kim ngạch. Gần 90% lượng vang Úc xuất khẩu sang khu vực là sản phẩm đóng chai, thay vì rượu vang vận chuyển dưới dạng nguyên liệu với số lượng lớn để đóng chai tại thị trường nhập khẩu.

SỨC MUA VÀ KHẨU VỊ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Theo dữ liệu được Wine Australia công bố, Việt Nam nằm trong nhóm ba thị trường rượu vang lớn của Đông Nam Á, với quy mô đạt khoảng 208 triệu USD vào năm 2023. Đáng chú ý, các sản phẩm nhập khẩu chiếm tới 75% sản lượng tiêu thụ trong nước.

Bên cạnh sự hiện diện của rượu vang đến từ những quốc gia có truyền thống sản xuất lâu đời như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, thị trường Việt Nam còn chứng kiến sự cạnh tranh của các thương hiệu đến từ Chile, Úc, Mỹ, New Zealand và các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Trong đó, Chile, Pháp và Ý là ba nguồn cung dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ rượu vang nhập khẩu tại Việt Nam năm 2023.

Báo cáo Wine in Vietnam của Euromonitor công bố tháng 9/2026 cho thấy mức độ phân mảnh cao của thị trường. Ngay cả doanh nghiệp giữ vị trí dẫn đầu là Grands Chais de France, tập đoàn sở hữu thương hiệu JP Chenet, cũng chỉ nắm giữ khoảng 8% thị phần xét theo sản lượng năm 2025.

Về phân khúc sản phẩm, giá trị bình quân rượu vang đóng chai xuất khẩu từ Úc sang Việt Nam cao hơn khoảng 28% so với mức bình quân tại các thị trường ngoài Đông Nam Á, song vẫn thấp hơn Singapore, Malaysia và Indonesia. Khách hàng sử dụng rượu vang tại Việt Nam tập trung nhiều ở nhóm người đang đi làm, có thu nhập khá, sinh sống tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Điểm khác biệt nổi bật của thị trường Việt Nam nằm ở khẩu vị. Trong số các quốc gia Đông Nam Á nhập khẩu rượu vang Úc, Việt Nam có tỷ trọng vang đỏ cao nhất, lên tới 83%. Ngoài vang đỏ, người tiêu dùng Việt Nam cũng thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đối với các dòng vang sủi so với khách hàng Thái Lan.

Sự khác biệt còn nằm ở hoàn cảnh thưởng thức. Trong khi uống vang tại nhà là thói quen phổ biến của người tiêu dùng Thái Lan, nhóm khách hàng trẻ tại Việt Nam có xu hướng sử dụng rượu vang tại các nhà hàng, địa điểm ăn uống và giải trí bên ngoài nhiều hơn so với các nhóm tuổi khác.

Ở góc độ kinh doanh, Euromonitor ghi nhận sự phát triển của hệ thống bán lẻ hiện đại, hoạt động du lịch và nhu cầu đối với các dòng vang chất lượng cao là những yếu tố hỗ trợ thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đang phải thích ứng với áp lực chi phí và sự thay đổi hành vi tiêu dùng dưới tác động của quy định kiểm soát nồng độ cồn.

Trong giai đoạn đến năm 2028, giới chuyên gia dự báo tốc độ tăng trưởng giá trị của thị trường rượu vang Việt Nam sẽ cao hơn tốc độ tăng trưởng sản lượng. Bên cạnh việc mở rộng tệp khách hàng, các nhà xuất khẩu đang dành nhiều sự quan tâm hơn đến khả năng tiếp nhận các dòng sản phẩm cao cấp, đặc điểm khẩu vị và những hoàn cảnh sử dụng rượu vang của người tiêu dùng Việt Nam. Đây cũng là những nội dung được Wine Australia tập trung nghiên cứu khi xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường Việt Nam.