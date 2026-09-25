Khâu Vai hoàn thành xuất sắc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao Giấy khen của UBND xã Khâu Vai cho các tập thể.

Sau thời gian tổ chức, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Khâu Vai năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, kết quả đạt xuất sắc.

Thông qua diễn tập, cán bộ, lực lượng tham gia có điều kiện vận dụng kiến thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh vào các tình huống cụ thể. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; trình độ chỉ huy, điều hành của các lực lượng và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Cuộc diễn tập cũng là dịp để xã Khâu Vai rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, nâng cao khả năng xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tại lễ bế mạc, UBND xã Khâu Vai khen thưởng 5 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.