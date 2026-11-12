Khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân với khoản chi trả trên 5 triệu đồng sau khi nghỉ việc

Áp dụng tỷ lệ khấu trừ 10% với khoản thu nhập phát sinh sau hợp đồng

Thuế thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn về chính sách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để giải đáp vướng mắc chung cho cộng đồng doanh nghiệp. Căn cứ vào Nghị định số 253 năm 2026 của Chính phủ thu nhập từ tiền lương tiền công bao gồm tất cả các khoản có tính chất tương tự mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới mọi hình thức.

Quy định về khấu trừ thuế bao trùm cả trường hợp doanh nghiệp trả tiền lương và thu nhập khác cho người lao động đã chính thức nghỉ việc. Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng khi nhận mức chi trả từ 5 triệu đồng mỗi lần trở lên doanh nghiệp bắt buộc phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên tổng thu nhập trước khi thực hiện chi trả.

Trong trường hợp mức chi trả dưới 5 triệu đồng mỗi lần tổ chức chi trả thu nhập chỉ thực hiện khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% khi cá nhân có yêu cầu cụ thể. Việc xác định rõ ràng các định mức này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong khâu hạch toán tài chính và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động sau khi hai bên kết thúc quan hệ lao động.

Loại trừ các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định pháp luật

Thu nhập làm căn cứ khấu trừ thuế được xác định một cách chặt chẽ không bao gồm các khoản tiền lương tiền công thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Điều 26 của Nghị định số 253 năm 2026 quy định rõ việc miễn thuế đối với tiền lương tiền công làm việc ban đêm hoặc làm thêm giờ đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật lao động.

Từ những cơ sở pháp lý trên Thuế thành phố Hà Nội xác định trường hợp người lao động là cá nhân cư trú đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng doanh nghiệp vẫn phát sinh khoản chi trả sau thời điểm kết thúc hợp đồng thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện khấu trừ thuế. Mức khấu trừ 10% áp dụng kiên quyết nếu mức chi trả đạt từ 5 triệu đồng một lần trở lên.

Hướng dẫn này bảo đảm việc khấu trừ thuế được thực hiện thống nhất đồng bộ không phụ thuộc vào thời điểm chi trả thu nhập là trước hay sau khi chấm dứt hợp đồng. Cơ quan thuế đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp cần xác định đúng các khoản thu nhập chịu thuế và loại trừ chính xác những khoản được miễn thuế trước khi thực hiện khấu trừ và kê khai nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước.