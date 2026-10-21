Khẩu súng thần công dài gần 3m lộ diện dưới lòng đất Thành Điện Hải

Ngày 21.10, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết đơn vị thi công Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải vừa phát hiện một khẩu súng thần công khi đào đất để di dời móng trụ điện trong khuôn viên di tích, thuộc phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Khẩu súng được phát hiện vào sáng cùng ngày, nằm ở độ sâu khoảng 1,5m tại khu vực phía Đông Bắc Thành Điện Hải. Qua đo đạc và ghi nhận hiện trường ban đầu, các chuyên gia xác định hiện vật được đúc bằng gang, dài 2,95m, có niên đại gần 200 năm, thuộc thời Nguyễn.

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công nằm ở độ sâu khoảng 1,5m so với mặt đất

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, khẩu súng thần công mới phát hiện có giá trị lịch sử, góp phần bổ sung tư liệu và làm phong phú bộ sưu tập vũ khí gắn với quá trình hình thành, hoạt động của hệ thống phòng thủ Đà Nẵng trong lịch sử.

Hiện Bảo tàng Đà Nẵng đang bảo quản 17 khẩu súng thần công, trong đó có 10 khẩu được tìm thấy trong khuôn viên Thành Điện Hải.

Ông Thiện cho biết, khẩu súng thần công là một trong những loại vũ khí từng được trang bị cho hệ thống phòng thủ Đà Nẵng, gồm Thành Điện Hải và thành An Hải.

“Hiện vật rất có giá trị, góp phần khẳng định, làm rõ thêm về ý nghĩa của cuộc chiến 1858-1860 của quân và dân Đà Nẵng”, ông Thiện nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (áo trắng) có mặt tại Thành Điện Hải để chỉ đạo công tác khai quật khẩu súng thần công

Khẩu súng dài 2,95m, được đúc bằng gang

Trưa 21.10, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã trực tiếp đến Thành Điện Hải để chỉ đạo công tác khai quật hiện vật. Quá trình khai quật được yêu cầu tiến hành tỉ mỉ, thận trọng, hạn chế tối đa những tác động có thể ảnh hưởng đến tình trạng bảo tồn của khẩu súng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Bảo tàng Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, đánh giá hiện vật, đồng thời lập hồ sơ trình lãnh đạo thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.