Khâu nhục đóng hộp gây xôn xao dư luận không có nguồn gốc từ Lạng Sơn

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, kết quả xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về bát khâu nhục có nhãn, mác Thất Khê, Lạng Sơn bên trong chứa chân giò và bì lợn đã xác định:

Tài khoản đăng bán sản phẩm trên Facebook có tên: Đặc sản Khau Nhục Thất Khê Lạng Sơn - Bếp Z Food, thông tin hiển thị trên trang Facebook với số điện thoại 0969.774.666, địa chỉ tại Phúc Diễn, Nam Từ Liêm Hà Nội; đơn vị vận chuyển hàng hóa bị phản ánh (Bát Khâu Nhục Lạng Sơn) có hành trình gửi hàng từ khu vực Hà Nội, không phải từ Lạng Sơn. Đến nay, đường link trên và số điện thoại trên đã không thể truy cập, liên lạc được.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cung cấp, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội để thu thập các thông tin liên quan. Kết quả xác minh bước đầu của lực lượng công an, ông Lê Đức Tùng (34 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Z FOODDELI, có địa chỉ tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm này.

Cụ thể, khoảng tháng 9, ông Tùng tìm kiếm công thức chế biến món khâu nhục và chân giò vị Tứ Xuyên trên Internet, sau đó đặt mua nguyên liệu, hộp thiếc và nhãn hàng hóa mang tên “Khâu nhục vị Tứ Xuyên” để tổ chức sản xuất.

Bên trong hộp khâu nhục được người tiêu dùng phản ánh không đúng với sản phẩm quảng cáo. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Ban đầu, ông Tùng chỉ đạo nhân viên chế biến chân giò lợn, đóng hộp và đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, sản phẩm không được người tiêu dùng đón nhận, việc kinh doanh gặp khó khăn.

Nhận thấy món khâu nhục Lạng Sơn được nhiều người quan tâm, đặt mua trên mạng xã hội, ông Tùng tìm hiểu và biết Thất Khê là địa phương nổi tiếng với đặc sản này. Sau đó, ông sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT để thiết kế nhãn hàng hóa mang tên “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn”, đặt in qua mạng rồi thay thế nhãn cũ trên các sản phẩm đã sản xuất.

Trong tháng 9, ông Tùng tiếp tục chỉ đạo nhân viên sản xuất 500 hộp khâu nhục mang nhãn mới để rao bán trên mạng xã hội. Doanh nghiệp nhận được đơn đặt hàng với tổng số 150 sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, nhiều khách hàng phản ánh chất lượng không bảo đảm và trả lại sản phẩm. Đến ngày 2/10, ông Tùng dừng sản xuất, tiêu hủy số hàng còn tồn kho.

Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan.

Trước đó, vụ việc gây bức xúc trên mạng xã hội sau khi một người tiêu dùng phản ánh việc mua sản phẩm “Bát khâu nhục Lạng Sơn” đóng hộp, trên bao bì ghi “Thất Khê Lạng Sơn”, sản phẩm OCOP 4 sao, khối lượng tịnh 400g. Tuy nhiên, khi mở hộp, người mua phát hiện bên trong chủ yếu là xương chân giò, móng giò và bì lợn, không giống món đặc sản được quảng bá. Đáng chú ý, sau khi giao hàng, người bán bị phản ánh đã chặn liên lạc với khách hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Đội QLTT số 7 , Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm khâu nhục trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chỉ đạo, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các đội quản lý thị trường rà soát địa bàn; đồng thời đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn, cùng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp xác minh thông tin trên không gian mạng, truy tìm kho hàng liên quan.

Qua rà soát, lực lượng chức năng ghi nhận trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 3 cơ sở sản xuất, chế biến và 5 cơ sở kinh doanh sản phẩm khâu nhục đóng hộp. Kết quả kiểm tra xác định không có cơ sở nào tại địa phương sản xuất, kinh doanh sản phẩm có đặc điểm như thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn khẳng định, kết quả xác minh bước đầu cho thấy sản phẩm bị phản ánh không có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Việc sử dụng tên địa danh Thất Khê, Lạng Sơn để gắn lên sản phẩm đã gây ảnh hưởng đến uy tín đặc sản địa phương, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn; phối hợp với lực lượng công an và quản lý thị trường các tỉnh, thành phố để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn uy tín thương hiệu đặc sản địa phương.