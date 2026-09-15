Khatoco và Công ty Yến sào Khánh Hòa cần nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Chiều 15-9, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) về đóng góp cho tăng trưởng kinh tế tỉnh năm 2026. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Khatoco, trong 9 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành thuốc lá chủ lực. Trong bối cảnh ấy, Khatoco đã chủ động, linh hoạt, có nhiều giải pháp trong sản xuất, kinh doanh nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ước 9 tháng năm 2026, toàn tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Khatoco thực hiện doanh thu đạt 6.900 tỷ đồng, bằng 95% cùng kỳ, đạt 71% kế hoạch được giao năm 2026; nộp ngân sách nhà nước đạt 2.637 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa đạt 2.551 tỷ đồng, bằng 100% cùng kỳ, đạt 70% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 54 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 78% kế hoạch…

Trong các tháng cuối năm, Khatoco sẽ tập trung bám sát diễn biến thị trường, kiểm soát chi phí, hạn chế tồn kho, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2026.

Dịp này, lãnh đạo Khatoco kiến nghị tỉnh một số nội dung liên quan đến việc rà soát, xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; đưa quỹ đất đã đầu tư hạ tầng vào khai thác tại Cụm Công nghiệp Trảng É 2.

Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Công ty Yến sào Khánh Hòa, kết quả sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng năm 2026 của công ty và các đơn vị thành viên đều ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng của công ty đạt 170 triệu sản phẩm, tăng 24,09%; doanh thu đạt 2.176 tỷ đồng, tăng 17,62%; nộp ngân sách nhà nước đạt 185,2 tỷ đồng, tăng 19,48%.

Đối với kết quả hợp nhất của các công ty thành viên, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng hai con số. Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành vượt kế hoạch năm 2026, bảo đảm doanh thu tăng trưởng hai con số.

Dịp này, lãnh đạo công ty kiến nghị tỉnh một số nội dung liên quan đến bảo vệ quần thể chim yến và thương hiệu Yến sào Khánh Hòa; thuê đất để đầu tư mở rộng trụ sở công ty, mở rộng cụm công nghiệp Sông Cầu giai đoạn 2, thành lập Cụm công nghiệp Nam Cam Ranh 1, xây dựng Nhà Bảo tàng Yến sào Khánh Hòa…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hòa Nam nhấn mạnh: Khatoco và Công ty Yến sào Khánh Hòa là 2 doanh nghiệp nhà nước có đóng góp lớn đối với tăng trưởng của tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong các tháng cuối năm, lãnh đạo 2 đơn vị tiếp tục nỗ lực, có các giải pháp linh hoạt, hiệu quả trong điều hành sản xuất, kinh doanh để thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch được tỉnh giao trong năm 2026, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Đồng chí Trần Hòa Nam tin tưởng Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm nay. Đối với Khatoco, đồng chí Trần Hòa Nam chia sẻ với những khó khăn của công ty, nhất là ngành thuốc lá chủ lực. Đồng chí thống nhất với các giải pháp mà Khatoco sẽ tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đối với các kiến nghị của 2 doanh nghiệp, đồng chí Trần Hòa Nam giao các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của 2 doanh nghiệp.

HẢI LĂNG