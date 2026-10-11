Khatoco Khánh Hòa thắng tưng bừng trên sân nhà

Chiều 11-10, trên sân vận động 19-8 Nha Trang, đội bóng Khatoco Khánh Hòa có trận thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước đội khách Công an Nhân dân trong khuôn khổ vòng 2, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia Sacombank 2026 - 2027.

Trận đấu giữa chủ nhà Khatoco Khánh Hòa và Công an Nhân dân trên sân vận động 19-8 Nha Trang.

Ngay từ phút đầu tiên của hiệp 1, chủ nhà Khatoco Khánh Hòa tạo bất ngờ với bàn thắng mở tỷ số sớm do công của tiền đạo ngoại binh người Ukraine là Oleksandr Kurakin. Ít phút sau, đội khách Công an Nhân dân có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Đỗ Phi Long, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà Khatoco Khánh Hòa càng chơi càng hay, liên tiếp ghi 3 bàn thắng vào lưới đội khách Công an Nhân Dân, khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1. Các cầu thủ lập công cho Khatoco Khánh Hòa lần lượt là Oleksandr Kurakin, Trần Văn Tùng và Trương Quốc Minh. Nổi bật nhất trong trận đấu này của Khatoco Khánh Hòa là chân sút Oleksandr Kurakin, lần đầu tiên ra mắt trong màu áo đội chủ sân 19-8 Nha Trang đã có cú đúp bàn thắng vào lưới đội bóng được đánh giá mạnh hơn là Công an Nhân dân.

Với kết quả này, Khatoco Khánh Hòa đang có được 4 điểm (sau 1 trận thắng, 1 hòa), tạm đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sau vòng đấu này, Khatoco Khánh Hòa sẽ có chuyến làm khách trên sân Long An của đội bóng Long An, đội bóng đang tạm đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 1 điểm sau 2 vòng đấu.