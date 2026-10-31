Khatoco Khánh Hòa quyết có điểm trên sân Tự Do

Chiều 1-11, Khatoco Khánh Hòa sẽ hành quân ra cố đô Huế để thi đấu vòng 6 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026 - 2027 với mục tiêu giành điểm trên sân khách. Tuy nhiên, mục tiêu này không dễ thực hiện bởi đội bóng Huế và sân Tự Do nhiều lần gieo sầu cho những chàng trai phố biển.

Mùa giải này, Khatoco Khánh Hòa khởi đầu khá tốt với chuỗi 4 trận bất bại (2 thắng, 2 trận hòa). Tuy nhiên, ở vòng 5, khi được trở về sân nhà 19-8 tiếp đón Bình Minh Sài Gòn, đội bóng bất ngờ "ngã ngựa" với thất bại 0-1. Trận thua này bộc lộ điểm yếu của Khatoco Khánh Hòa khi đội bóng còn phụ thuộc khá nhiều vào ngoại binh Oleksandr Kurakin. Khi cầu thủ này không thể thi đấu vì vấn đề sức khỏe, lối chơi phòng ngự phản công do Huấn luyện viên Võ Đình Tân xây dựng trở nên bế tắc, nhất là ở những tình huống xử lý cuối cùng.

Các cầu thủ đội bóng Khatoco Khánh Hòa với mục tiêu có điểm trên sân Tự Do.

Thất bại không chỉ khiến Khatoco Khánh Hòa đánh mất 3 điểm mà còn tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng, phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ và niềm tin của người hâm mộ. Trước trận đấu trên sân Tự Do, khả năng ra sân của Oleksandr Kurakin vẫn còn bỏ ngỏ. Ban huấn luyện Khatoco Khánh Hòa cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp ngoại binh này không thể góp mặt.

Về phía đội bóng đá Huế, lực lượng chủ yếu là những cầu thủ trẻ giàu khát vọng nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp. Một số cầu thủ được xem là trụ cột như đội trưởng Viết Hiếu, thủ môn Đức Bảo hay Hoàng Quân đảm nhận vai trò dẫn dắt đội bóng. Hạn chế của đội bóng cố đô là chiều sâu lực lượng và nguồn kinh phí còn eo hẹp, khiến việc chiêu mộ những cầu thủ nội chất lượng gặp khó khăn, chưa kể đến khả năng bổ sung ngoại binh. Sau 5 vòng, đội bóng đá Huế mới có 2 điểm, tạm xếp thứ 13, áp chót bảng xếp hạng. Mục tiêu của đội bóng này là trụ hạng, do vậy mỗi điểm giành được đều có ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt, khi thi đấu trên sân nhà, đội bóng Huế càng có thêm động lực để hướng đến kết quả tốt.

Trong cuộc đối đầu giữa Huế với Khatoco Khánh Hòa, giới chuyên môn đánh giá đại diện phố biển nhỉnh hơn về thực lực khi sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng thi đấu ở các giải chuyên nghiệp. Tuy vậy, lịch sử đối đầu trong 3 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội trên sân Tự Do cho thấy Khatoco Khánh Hòa chỉ giành được kết quả hòa, chưa có trận thắng nào. Đội bóng Huế và sân Tự Do vẫn là thử thách không nhỏ đối với đại diện phố biển. Chính vì thế, khả năng Khatoco Khánh Hòa giành trọn 3 điểm trên sân khách vẫn là dấu hỏi. Với nhiều người hâm mộ, có được 1 điểm rời sân Tự Do cũng là kết quả có thể chấp nhận được.