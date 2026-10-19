Khatoco Khánh Hòa khởi đầu thăng hoa

Với 2 chiến thắng và 1 trận hòa đầy quả cảm sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026 - 2027 (V-League 2), đội bóng Khatoco Khánh Hòa đang thổi một luồng sinh khí tươi mát vào đời sống thể thao phố biển. Tuy không được đánh giá cao, nhưng huấn luyện viên Võ Đình Tân và các học trò đang viết nên những trang đầu tiên của mùa giải vô cùng hứa hẹn. Không chỉ có kết quả tốt, mà sự khát khao, nhiệt huyết, tinh thần thi đấu đầy máu lửa đang ít nhiều được Khatoco Khánh Hòa hồi sinh.

Chiều 18-10, tại vòng 3 V-League 2, tân binh Oleksandr Kurakin của Khatoco Khánh Hòa tiếp tục lập công để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm cho đội bóng phố biển trong trận làm khách trên sân của đội bóng Long An. Đây là bàn thắng thứ 3 của trung phong cao 1m92 chỉ sau 2 trận khoác áo Khatoco Khánh Hòa.

Tân binh Oleksandr Kurakin ăn mừng sau khi lập công giúp Khatoco Khánh Hòa giành chiến thắng trên sân Long An. Ảnh: Minh Nguyệt

Trên khán đài sân Long An, hơn 40 cổ động viên nhiệt thành, xuyên đêm di chuyển hàng trăm cây số từ phố biển vào Tây Nam Bộ để tiếp lửa cho đội bóng quê hương có lẽ là những cổ động viên được hưởng niềm vui trọn vẹn nhất. Chuyến xe trở về mang theo lời ca, tiếng hát, những phân tích chuyên môn đầy hào hứng đến tận nửa đêm. Đội bóng và người hâm mộ phố biển rất vui trước những kết quả tốt. Háo hức, lạc quan cũng là không khí chung lan tỏa trên các fanpage, hội nhóm bóng đá Khánh Hòa. Vui vì thắng trận, vui vì kết quả tốt. Nhưng vui nhất đó là người ta lại thấy một Khatoco Khánh Hòa thi đấu rất máu lửa, nhiệt huyết và có chút gì đó hào sảng, mộc mạc đúng "chất" bóng đá Khánh Hòa từ bao đời nay.

Bên cạnh những lời chúc mừng, tán dương, những nụ cười rạng rỡ, những người yêu bóng đá Khánh Hòa đâu đó vẫn mang trong mình một chút ưu tư. Ai cũng hiểu bóng đá chuyên nghiệp hôm nay là cuộc đua của tiềm lực tài chính. Cánh cửa thăng hạng V.League 1 là ước mơ lớn. Đây cũng là mục tiêu lớn nhất của nhiều đội bóng khi tham gia Giải hạng Nhất quốc gia. Nhưng ai cũng hiểu rằng, để trụ vững ở V-League 1 đòi hỏi nguồn lực khá lớn, sự đầu tư bài bản cho bóng đá trẻ và cả những yếu tố bên ngoài đường biên. Những bài học chật vật trong quá khứ khiến ban huấn luyện lẫn người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa phải tự dặn lòng: Đi từng bước thật chắc, gói ghém vừa vặn những gì hiện có, vừa thi đấu cống hiến vừa từng bước tích lũy cho chặng đường dài.

Cổ động viên Khatoco Khánh Hòa cổ vũ cho đội bóng trên sân Long An ở vòng 3. Ảnh: Minh Nguyệt

Nỗi niềm của người hâm mộ bóng đá phố biển cũng là điều dễ hiểu. Lịch sử bóng đá nơi đây là hành trình đầy cảm xúc, lắm thăng trầm. Giai đoạn 2000 - 2012, bóng đá Khánh Hòa từng rớt 2 hạng liên tiếp (từ Giải vô địch quốc gia rớt xuống hạng Nhất năm 2001, rồi xuống hạng Nhì năm 2002). Phải đến khi được Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) tiếp sức, đội bóng mới hồi sinh mạnh mẽ và trở lại V.League 2006. Trong suốt 6 mùa bóng sau đó, họ là một “đội bóng ngổ ngáo”, không ngán ngại bất kỳ ai, nhất là khi gặp những đội bóng lớn, Khatoco Khánh Hòa càng thi đấu thăng hoa. Nhưng rồi những biến động ngoài chuyên môn, cuối mùa giải 2012, hành trình của đội bóng phải dừng lại. Toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ được chuyển giao cho một địa phương khác. Đó là một nốt trầm trong bóng đá Khánh Hòa.

Thế nhưng, tình yêu bóng đá ở phố biển vẫn luôn âm ỉ cháy, chỉ chờ có dịp là lại bùng lên dữ dội. Chỉ sau hơn 1 năm kể từ sau nốt trầm kể trên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Võ Đình Tân cùng cái tên Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam, đội bóng tạo nên kỳ tích "2 năm thăng 2 hạng" (vô địch hạng Nhì 2013, Á quân hạng Nhất 2014) để trở lại V.League 2015. Đỉnh cao nhất trong hành trình lần này chính là huy chương đồng V.League 2018, thời điểm họ được ví như "ngựa ô" - kẻ ngáng đường khó chịu nhất của mọi ông lớn nhờ lối chơi phòng ngự phản công rực lửa.

Những biến động sau đó ở giai đoạn 2019 - 2024, từ lần rớt hạng 2019, vươn lên Á quân hạng Nhất 2022, rồi lại chật vật ở mùa giải 2023 - 2024 đã rèn giũa nên một tinh thần bóng đá Khánh Hòa không bao giờ gục ngã. Cứ mỗi lần đối mặt với giông bão, ngọn lửa đam mê lại bùng lên từ chính những nhân tố trẻ và tình yêu bền bỉ của người hâm mộ.

Có lẽ khi đã trải qua quá nhiều thăng trầm, hơn lúc nào hết, đằng sau những chiến thắng giòn giã hôm nay là một mong mỏi chân thành và cháy bỏng: Mong cho đội bóng quê hương xây dựng được một nền tảng tài chính bền vững, cùng với sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp; mong cho công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản… Khatoco Khánh Hòa hoàn toàn có quyền mơ về một ngày trở lại sân chơi cao nhất của giải đấu với một tâm thế tự tin, đàng hoàng và vững chãi. Tiếng reo hò rộn rã trên khán đài sân 19 tháng 8 vẫn sẽ tiếp tục vang xa. Bóng đá xứ Trầm Hương chắc chắn sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên và tin rằng sẽ đón nhận những tín hiệu tươi sáng phía trước.