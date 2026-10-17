Khatoco Khánh Hòa: Hướng đến chiến thắng trên sân Long An

Ngày 18-10, Khatoco Khánh Hòa sẽ làm khách trên sân Long An trong khuôn khổ vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia Sacombank 2026/27. Sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng đấu trước, thầy trò Huấn luyện viên Võ Đình Tân có cơ sở để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm, dù phải thi đấu trên sân đối phương.

Ở vòng 2, sân vận động 19-8 Nha Trang chứng kiến chiến thắng bất ngờ nhất kể từ đầu mùa giải khi chủ nhà Khatoco Khánh Hòa thắng đậm Công an nhân dân với tỷ số 4-1. Đây là đội bóng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Các cầu thủ chủ nhà đã có màn trình diễn thuyết phục, với điểm nhấn là màn "chào sân” ấn tượng của ngoại binh Oleksandr Kurakin. Ngay trong lần ra sân thi đấu chính thức cho Khatoco Khánh Hòa ở mùa giải năm nay, tiền đạo 20 tuổi người Ukraine đã có “cú đúp” vào lưới đối thủ mạnh, khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ. Đặc biệt, bàn thắng mở tỷ số trận đấu được Oleksandr Kurakin ghi ngay ở phút đầu tiên của trận đấu.

Đội bóng Khatoco Khánh Hòa có trận đấu giành chiến thắng thuyết phục trên sân nhà ở vòng 2.

Không chỉ vậy, lối chơi thông minh, di chuyển linh hoạt và khả năng đọc vị tình huống của cầu thủ trẻ này khiến nhiều người bắt đầu so sánh, đặt kỳ vọng liệu đây có phải “Xuân Son” thứ hai, một ngoại binh có thể được nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Đó là câu hỏi mà chỉ thời gian mới có thể trả lời. Tuy nhiên, rõ ràng Oleksandr Kurakin đã mang đến sự tươi mới cho hàng công vốn bị đánh giá là điểm yếu của Khatoco Khánh Hòa ở những mùa giải trước.

Sau 2 vòng đấu bất bại, với 1 trận thắng, 1 trận hòa, giành 4 điểm và tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Khatoco Khánh Hòa đang tạo bất ngờ trong cuộc đua tốp đầu, vốn được dự báo là cuộc cạnh tranh của các đội bóng được đầu tư mạnh về lực lượng. Mùa giải chỉ mới bắt đầu, vẫn còn quá sớm để đưa ra những nhận định xa hơn. Song, với những gì đã thể hiện, các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa có thể mang đến kỳ vọng về một mùa giải khởi sắc cho người hâm mộ bóng đá phố biển.

Ở chiều ngược lại, Long An bước vào mùa giải 2026/27 với mục tiêu cải thiện thành tích sau khi chật vật trụ hạng ở mùa trước. Đội bóng bổ sung một loạt nhân tố chất lượng, trong đó có tiền đạo ngoại binh người Brazil Romario Alves cùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm như: Tiền vệ Hoàng Minh Tâm, tiền đạo Cù Nguyễn Khánh và Hà Vũ Em. Lực lượng của đội bóng chủ sân Long An được nâng cấp đáng kể, song thực tế cho thấy thầy trò Huấn luyện viên Trịnh Văn Hậu chưa thể hiện được như kỳ vọng. Sau 2 vòng đấu, Long An mới giành được 1 điểm từ trận hòa trước Huế, đội bóng được đánh giá yếu hơn trong giải đấu. Tiền đạo ngoại binh Romario Alves vẫn chưa để lại dấu ấn rõ nét trên hàng công, khiến người hâm mộ đội nhà chưa thực sự yên tâm.

Ở vòng 3, Long An tiếp tục có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Khatoco Khánh Hòa. So với đội khách, Long An bị đánh giá thấp hơn và nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ cơ hội phản công. Câu hỏi đặt ra là liệu Khatoco Khánh Hòa có duy trì được đà hưng phấn khi thi đấu trên sân khách sau những gì đã thể hiện ở các vòng đấu vừa qua. Lịch sử cho thấy đội bóng xứ Trầm Hương thường có khởi đầu tốt nhưng đôi khi thiếu ổn định sau những chiến thắng ấn tượng. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Khatoco Khánh Hòa đang có điểm tựa trên hàng công là Oleksandr Kurakin.

Nếu ngoại binh trẻ người Ukraine tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ, Trương Quốc Minh giữ được sự linh hoạt và tinh thần đoàn kết của toàn đội tiếp tục được phát huy như trong trận đấu trên sân nhà 19-8 Nha Trang, Khatoco Khánh Hòa hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm trước Long An. Nếu điều đó xảy ra, cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng Giải hạng Nhất quốc gia mùa này sẽ có thêm một ẩn số thú vị mang tên Khatoco Khánh Hòa.