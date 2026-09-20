Khatoco Khánh Hòa dừng bước ở Cúp Quốc gia

Chiều 19-9, trên sân vận động 19-8 Nha Trang diễn ra trận đấu giữa Khatoco Khánh Hòa và Đại học Văn Hiến trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia Sacombank 2026 - 2027.

Các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa (áo cam) đã phải dừng bước tại Cúp Quốc gia trước Đại học Văn Hiến.

Trong 90 phút thi đấu chính thức, cả hai đội hòa nhau tỷ số 1-1 với các bàn thắng được ghi do công của cầu thủ Namli Ilias (Đại học Văn Hiến) và Trần Văn Tùng (đội trưởng Khatoco Khánh Hòa).

Kết quả này đã đưa hai đội Khatoco Khánh Hòa và Đại học Văn Hiến bước vào loạt sút luân lưu phân định thắng, thua. Trên chấm penalty, Đại học Văn Hiến đã giành chiến thắng chung cuộc tỷ số 3-2 và đi tiếp vào vòng 1/8. Còn đội bóng Khatoco Khánh Hòa dừng bước tại vòng loại Cúp Quốc gia.