Khát vọng xanh trên đất Kiên Thành

Rời quê hương Hà Nam, năm 1995, ông Trần Đắc Quyết chọn Kiên Thành làm nơi lập nghiệp sau khi nên duyên cùng người vợ quê nơi đây. Vùng đất khi ấy còn nghèo khó, giao thông cách trở, những nương đồi manh mún là nguồn sinh kế chính của người dân.

Để mưu sinh, ông gắn bó với nghề mộc. Nhưng trong ông luôn trăn trở, muốn làm giàu phải biết phát huy tiềm năng thế mạnh, mà thế mạnh đó chính từ rừng. Từ những đơn hàng nhỏ, rồi những ngày tháng miệt mài với xưởng gỗ, ông chắt chiu từng đồng vốn, từng bước mua đất rừng và mở rộng sản xuất. Nếu nghề mộc mang lại nguồn thu trước mắt thì đất rừng chính là nền tảng cho những dự định dài lâu, khát vọng của ông.

Từ những nương quế ban đầu, bước ngoặt đến vào đầu những năm 2000 khi địa phương phát triển vùng nguyên liệu tre Bát độ. Nhận thấy tiềm năng từ loại cây này cùng với lợi thế của cây quế, ông Quyết mạnh dạn đầu tư, chuyển hướng phát triển kinh tế gắn với lâm nghiệp.

Ông kiên trì tích lũy đất đai, học hỏi kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn với các tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Sự bền bỉ từ "khát vọng xanh" ấy đã mang lại thành quả xứng đáng.

Đến nay, gia đình ông sở hữu 30 ha quế và 40 ha măng tre Bát độ. Mỗi năm, mô hình kinh tế tổng hợp đem lại doanh thu khoảng 800 triệu đồng, thu nhập sau khi trừ chi phí, đạt khoảng 450 triệu đồng. Ngoài tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương, gia đình ông còn thuê thêm 5 lao động thời vụ trong các giai đoạn thu hoạch.

Theo ông Quyết, sở hữu đất sản xuất mới chỉ là điều kiện ban đầu. Muốn làm giàu từ rừng phải biết tính toán dài hạn, chăm sóc cây trồng bài bản và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Cây quế cho giá trị tích lũy theo năm tháng, trong khi măng tre Bát độ tạo nguồn thu thường xuyên hằng năm. Chính sự kết hợp này đã giúp gia đình ông duy trì nguồn thu ổn định và từng bước nâng cao đời sống.

Dù vụ măng năm nay chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết khiến sản lượng giảm so với những năm trước, gia đình ông vẫn thu hoạch được khoảng 60 tấn măng tươi. Sau thu hoạch, ông tiếp tục tỉa bụi, loại bỏ cây già, bón bổ sung phân hữu cơ và phân vô cơ để chuẩn bị cho vụ mới.

Ông Hoàng Minh Thuẫn - Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thuẫn Bằng cho biết, diện tích măng tre Bát độ của gia đình ông Quyết luôn duy trì năng suất và chất lượng tốt nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật.

Không chỉ tâm huyết với kinh tế gia đình, ông Trần Đắc Quyết còn dành nhiều thời gian cho công tác hội và các phong trào ở địa phương. Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Kiên Thành với 107 hội viên, ông Trần Đắc Quyết luôn năng động, trách nhiệm trong công tác hội.

Ông tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được nâng cao, diện mạo thôn Kiên Thành ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhâm - Bí thư Chi bộ thôn Kiên Thành, xã Quy Mông đánh giá, ông Trần Đắc Quyết là tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương. Không chỉ phát triển hiệu quả kinh tế gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành, ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Những đóng góp ấy đã được ghi nhận khi năm 2026, ông Trần Đắc Quyết được vinh danh là Nông dân xuất sắc tỉnh Lào Cai. Danh hiệu ấy không chỉ là sự ghi nhận cho một cá nhân đã thành công trên con đường phát triển kinh tế, mà còn là sự tôn vinh tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng làm giàu từ chính quê hương mình.

Giữa màu xanh bạt ngàn của quế và măng tre Bát độ, câu chuyện của ông Trần Đắc Quyết là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực của nông dân, sự thay đổi ở vùng quê Kiên Thành.