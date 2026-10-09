Khát vọng xanh hóa những công trình năng lượng

Phát động phong trào, phủ xanh các công trình năng lượng

Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Tết trồng cây, đồng thời thực hiện mục tiêu trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển bền vững, hướng tới phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) đã xác lập chương trình trồng 3 triệu cây xanh trên toàn hệ thống. Theo định hướng đó, Công đoàn PETROVIETNAM đã đưa hoạt động trồng cây về gần hơn với cơ sở, từng bước triển khai mô hình “Vườn cây Công đoàn” tại các đơn vị, nhà máy và công trình.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự đa dạng trong cách triển khai, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Tại Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1, năm 2022, Vườn cây Công đoàn được xây dựng với khoảng 200 cây xoài, bưởi da xanh trồng quanh nhà máy, cùng một vườn hoa tại khu vực văn phòng. Cũng trong năm này, Vườn cây Công đoàn được triển khai tại khu nhà hành chính Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Vườn cây Công đoàn PETROVIETNAM

Năm 2024, mô hình tiếp tục được triển khai tại Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Điện (PVPMB). Tại NMNĐ Thái Bình 2, ngày 5-6-2024, một đợt trồng cây quy mô lớn được thực hiện với khoảng 11.000 cây phi lao tại các khu vực của nhà máy. Gần đây, ngày 27-9-2026, hơn 80 cây phượng, Osaka, bằng lăng và bàng Đài Loan được trồng tại khu vực từ cổng phụ vào NMNĐ Thái Bình 2.

Những địa điểm trên cho thấy Vườn cây Công đoàn không được triển khai theo một mô hình cố định. Tùy điều kiện đất đai, khí hậu, diện tích và đặc thù hoạt động, mỗi đơn vị lựa chọn loại cây, vị trí và quy mô phù hợp. Đặc điểm này cũng phản ánh thực tế mỗi nhà máy, dự án năng lượng có điều kiện tự nhiên và yêu cầu vận hành riêng. Vì vậy, giá trị của Vườn cây Công đoàn không nằm ở việc tất cả các đơn vị phải có một khuôn mẫu giống nhau, mà ở việc từ từng điều kiện cụ thể, những khoảng xanh phù hợp được hình thành và duy trì.

Từ khoảng xanh trong công trình đến không gian của người lao động

Các công trình năng lượng thường được nhắc đến qua công suất, tiến độ, sản lượng hay hiệu quả vận hành. Nhưng phía sau những hệ thống máy móc ấy là hàng nghìn người lao động đang làm việc mỗi ngày. Với họ, nhà máy, công trường cũng là những không gian gắn bó trong thời gian dài. Từ góc nhìn đó, mỗi Vườn cây Công đoàn trở thành một phần trong cảnh quan và đời sống tại công trình.

Nếu việc trồng cây tạo ra màu xanh ban đầu, thì quá trình chăm sóc mới quyết định màu xanh ấy có trở thành một phần lâu dài của công trình hay không. Một hàng cây được trồng xuống nhưng không được chăm sóc khó có thể tạo nên giá trị bền vững. Ngược lại, những cây được duy trì qua nhiều năm sẽ dần trở thành một phần của cảnh quan và đời sống tại đơn vị.

Điều này cũng tạo ra sự gắn kết tự nhiên giữa người lao động với nơi làm việc khi họ cùng tham gia trồng, chăm sóc và chứng kiến cây lớn lên theo thời gian. Một cây xanh được trồng hôm nay có thể chưa tạo ra nhiều thay đổi về cảnh quan, nhưng sau vài năm, chính cây ấy có thể trở thành bóng mát trên lối đi, điểm dừng chân trong khuôn viên hoặc một phần ký ức của những người từng làm việc tại công trình. Theo cách đó, Vườn cây Công đoàn tạo ra giá trị không chỉ ở thời điểm phát động mà trong cả quá trình sử dụng và gìn giữ sau đó.

Gắn phong trào công đoàn với trách nhiệm môi trường

Từ những khoảng xanh được tạo dựng tại cơ sở, Vườn cây Công đoàn còn cho thấy cách hoạt động công đoàn có thể gắn với những vấn đề cụ thể trong đời sống người lao động. Thay vì chỉ tổ chức một hoạt động trồng cây theo thời điểm, chương trình đặt ra yêu cầu về việc duy trì cảnh quan, huy động đoàn viên cùng tham gia và hình thành ý thức giữ gìn môi trường ngay tại nơi làm việc.

Có thể thấy, vai trò của Công đoàn PETROVIETNAM không chỉ nằm ở việc phát động phong trào mà còn ở khả năng kết nối các đơn vị, huy động đoàn viên và thúc đẩy trách nhiệm duy trì thành quả sau mỗi đợt trồng cây. Khi hoạt động được tiếp nối qua từng năm, những hàng cây sẽ dần trở thành một phần ổn định trong cảnh quan của công trình.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại NMNĐ Thái Bình 2

Đây cũng là cách Công đoàn tạo ra giá trị có tính kế thừa. Với đặc thù các nhà máy, dự án năng lượng có vòng đời dài, giá trị ấy càng được nhìn thấy rõ theo thời gian. Công trình có thể thay đổi, người lao động có thể luân chuyển vị trí, nhưng những hàng cây được chăm sóc tốt vẫn ở lại mãi, trở thành bóng mát cho thế hệ tương lai.

Ông Nguyễn Mạnh Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM cho rằng, việc trồng cây tại các công trình vừa góp phần hoàn thiện cảnh quan, vừa là cách cụ thể để tổ chức công đoàn thể hiện trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng và sự phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Mạnh Kha, định hướng của Công đoàn PETROVIETNAM là không để hoạt động trồng cây dừng lại ở những đợt phát động mang tính thời điểm mà là quá trình xuyên suốt, từng bước hình thành những không gian xanh phù hợp tại nơi người lao động làm việc. Tùy điều kiện của từng đơn vị, cách triển khai có thể khác nhau, song việc chăm sóc, duy trì để cây phát triển và trở thành một phần của cảnh quan công trình cần được quan tâm xuyên suốt. Cùng với đó, việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia sẽ góp phần đưa trách nhiệm bảo vệ môi trường trở thành một nội dung gắn với hoạt động công đoàn và văn hóa tại cơ sở.

Từ một cây xanh được trồng hôm nay đến một hàng cây tạo bóng mát trong những năm sau là cả một quá trình cần sự kiên trì. Vì thế, với Vườn cây Công đoàn, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số lượng cây được trồng, mà còn ở việc những mầm xanh được chăm sóc, duy trì và trở thành một phần của cảnh quan công trình.

Khi những hàng cây lớn lên cùng nhà máy, dự án và các thế hệ người lao động, màu xanh ấy trở thành một phần của không gian làm việc. Khi màu xanh dần hiện diện tại các nhà máy, dự án và nơi làm việc, đó là minh chứng cho trách nhiệm với môi trường được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể. Từ mỗi Vườn cây Công đoàn, những mảng xanh nhỏ tiếp tục được nối dài, góp phần tạo nên diện mạo xanh hơn cho các công trình PETROVIETNAM.

Ông Nguyễn Mạnh Kha, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM: Việc trồng cây tại các công trình vừa góp phần hoàn thiện cảnh quan, vừa là cách cụ thể để tổ chức công đoàn thể hiện trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng và sự phát triển bền vững.