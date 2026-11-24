VĐV Mai Quang Giáp (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nam nữ tại Giải vô địch Điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á 2026. Ảnh: FBNV.

Diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại Thái Lan, Giải Vô địch điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á 2026 là sân chơi quy tụ những VĐV trẻ xuất sắc trong khu vực. Ở tuổi 17, chân chạy Mai Quang Giáp lần thứ hai được triệu tập vào đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia tham dự giải đấu. Chân chạy người Hà Tĩnh cùng các đồng đội xuất sắc giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ nhóm tuổi U18.

Tấm HCV của Giáp góp vào thành tích chung ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. Với 19 HCV, 12 HCB và 9 HCĐ, điền kinh trẻ Việt Nam vượt qua chủ nhà Thái Lan để giành vị trí nhất toàn đoàn. Với cá nhân Giáp, niềm vui lần này càng đặc biệt khi VĐV từng lỡ hẹn với HCV ở nội dung 400m nam tại giải năm trước.

Chia sẻ sau chiến thắng, Giáp cho biết: “Em rất vui và hạnh phúc khi giành được tấm HCV tại giải đấu lần này. Đây là động lực để em tiếp tục nỗ lực hơn trong tập luyện và thi đấu, hướng đến những mục tiêu cao hơn trong chặng đường sắp tới”.

Chỉ hơn 2 năm, Giáp đã trưởng thành vượt bậc, trở thành những cái tên triển vọng của điền kinh Hà Tĩnh. Ảnh: FBNV.

Để có được thành quả hôm nay, Giáp đã trải qua hành trình hơn 2 năm nỗ lực trên đường chạy. Ở đó có sự kiên trì, khổ luyện và sự trưởng thành đầy ấn tượng của VĐV trẻ. Tài năng của Giáp được phát hiện tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV năm 2024. Ở sân chơi này, em gây ấn tượng khi giành HCV ở 2 nội dung 100m nam và tiếp sức 4x100m nam.

Với thành tích nổi bật, Giáp được chọn vào danh sách 14 VĐV tiêu biểu được ngành giáo dục tuyên dương. Cũng từ đây, em lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện đội điền kinh Hà Tĩnh và được ngỏ lời mời gia nhập đội tuyển.

Khi ấy mới 15 tuổi, Giáp không khỏi bất ngờ trước cơ hội bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp. Tuy nhiên, niềm đam mê điền kinh từ nhỏ cùng sự ủng hộ của gia đình đã giúp em sớm đưa ra quyết định. “Lời đề nghị bất ngờ của thầy khiến em có chút bối rối. Nhưng từ nhỏ em đã đam mê điền kinh nên quyết tâm theo đuổi bộ môn này. Bên cạnh đó, gia đình cũng ủng hộ nên em đồng ý” - Giáp chia sẻ.

Giáp được vào đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia từ năm 2025. Ảnh: FBNV.

Gia nhập đội điền kinh Hà Tĩnh từ tháng 6/2024, Giáp luôn nỗ lực thích nghi với cường độ tập luyện chuyên nghiệp. Những bài tập chưa đạt yêu cầu, em thường chủ động ở lại tập thêm, kiên trì hoàn thiện từng động tác. Bên cạnh các bài tập chuyên môn, Giáp chú trọng rèn luyện thể lực, đồng thời tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những đàn anh trong đội. Sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến giúp chân chạy trẻ từng bước cải thiện thành tích, trưởng thành qua từng giải đấu.

Năm 2025, tại Giải Điền kinh Cúp tốc độ Thống nhất TP Hồ Chí Minh, Giáp giành HCV nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ và 4x400m nam. Tại Giải Vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia cùng năm, em giành 2 HCĐ ở nội dung tiếp sức 4x400m nam và 4x400m hỗn hợp nam nữ. Đến Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, Giáp tiếp tục giành 2 HCB ở các nội dung tiếp sức 4x200m nam và 4x400m nam cùng một số tấm huy chương khác.

Bước sang năm 2026, chân chạy trẻ người Hà Tĩnh tiếp tục có thêm những dấu ấn đáng chú ý. Tại Giải Điền kinh Cúp tốc độ Thống nhất TP Hồ Chí Minh, Giáp giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nam. Ở Giải Điền kinh vô địch quốc gia U18, Giáp giành HCB cự ly 400m nam. Những kết quả này cho thấy sự tiến bộ không chỉ ở nội dung tiếp sức mà còn ở khả năng thi đấu cá nhân của VĐV trẻ.

Từ một học sinh mới gia nhập đội tuyển, sau hơn 2 năm, Giáp đã sở hữu gần 20 huy chương ở các giải đấu trong nước và khu vực. Đó là thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, đồng thời cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng của một gương mặt trẻ đang được điền kinh Hà Tĩnh kỳ vọng.

Không chỉ là một tài năng trẻ triển vọng, Giáp còn được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng của điền kinh Hà Tĩnh trong những năm tới. Khi lớp VĐV giàu kinh nghiệm dần chuyển sang giai đoạn cuối của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, việc tìm kiếm và đào tạo lực lượng kế cận trở thành yêu cầu quan trọng với đội tuyển.

Sau hơn 2 năm gắn bó với điền kinh, Giáp đã giành được gần 20 tấm huy chương các loại. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 17, Giáp vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân. Những tấm huy chương đã giành được là bước khởi đầu đáng khích lệ, nhưng chặng đường phía trước cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chuyên môn, bản lĩnh và sự ổn định thành tích. Đặc biệt, việc lọt vào đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia giúp nam VĐV được cọ xát ở các giải đấu quốc gia, quốc tế, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh.

Với nền tảng đã có cùng tinh thần tập luyện nghiêm túc, chân chạy quê Đan Hải đang đứng trước cơ hội phát triển xa hơn. Hành trình phía trước còn dài, nhưng những bước tiến trong hơn 2 năm qua cho thấy Giáp có cơ sở để trở thành một trong những gương mặt nòng cốt, tiếp nối thế hệ đàn anh và đóng góp vào thành tích của điền kinh Hà Tĩnh.